    Öl-Small-Cap geht steil

    Maduro gefasst: Schweden-Aktie auf der Jagd nach dem Venezuela-Öl-Jackpot!

    Maduro gefasst – und plötzlich wittert Maha Capital den Venezuela-Öl-Coup: 2.000 Barrel täglich heute, 40.000 bis 2030 möglich. Doch ein US-Siegel kann alles stoppen.

    Öl-Small-Cap geht steil - Maduro gefasst: Schweden-Aktie auf der Jagd nach dem Venezuela-Öl-Jackpot!
    Für Investoren galt Venezuela jahrelang als toxisch: Politik-Chaos, Sanktionen, verfallene Infrastruktur. Doch seit der Festnahme von Nicolás Maduro rückt ein fast vergessenes Ölprojekt wieder in den Fokus – und ein kleiner skandinavischer Player steht plötzlich im Mittelpunkt.

    Maha Capital, ein schwedischer Energiekonzern, hält die Rechte an dem von dem staatlichen Konzern PDVSA betriebenen Feld PetroUrdaneta, berichtet Bloomberg. Der Output liegt laut Unternehmen derzeit bei rund 2.000 Barrel pro Tag. Die Fantasie: Bis 2030 könnten es 40.000 Barrel werden. Das Feld liegt zudem in einer Region, in der auch Chevron aktiv ist, und soll über relevante Gasvorkommen verfügen. Das klingt nach einem Jackpot – wenn Politik und Genehmigungen mitspielen.

    Nun wird es spekulativ: Maha prüft Partnerschaften, um Geld und Know-how ins Projekt zu bringen. Das Interesse daran soll zuletzt deutlich gestiegen sein, da die Regierung von US-Präsident Donald Trump den Druck auf Caracas erhöht hat. Am Markt kam diese Entwicklung gut an: Innerhalb von fünf Tagen gewann die Aktie rund 24 Prozent hinzu. 

    Maha Energy Registered (A)

    -0,12 %
    +24,44 %
    +3,44 %
    -7,88 %
    -5,44 %
    ISIN:SE0008374383WKN:A2AMJE

    Doch es gibt einen Haken: OFAC. Ohne die Zustimmung der US-Sanktionsbehörde bleibt vieles Theorie – selbst wenn in Caracas plötzlich Türen aufgehen. Maha wartet auf Hinweise, wie es mit dem Engagement weitergehen darf, und denkt zudem über eine weitere Zahlung nach, um sich über den brasilianischen Konzern Novonor eine Minderheitsbeteiligung am Projekt zu sichern.

    Und dann ist da noch die Rechnung: Um Venezuelas Öl-Infrastruktur wieder hochzufahren, wären über Jahre hinweg gigantische Summen nötig. Ein Experte schätzt den Bedarf auf rund zehn Milliarden US-Dollar pro Jahr über ein Jahrzehnt. Für einen Small Cap ist das ohne Partner kaum zu stemmen.

    Für Anleger ist es damit ein klassischer High-Risk-Trade: Kommt eine OFAC-Lösung und ein starker Finanz- oder Trading-Partner hinzu, könnten aus 2.000 Barrel schnell viel mehr werden. Bleibt die Genehmigung aus oder kippt die Politik, droht die nächste Enttäuschung – und der Kursrausch endet so abrupt, wie er begann.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Redakteur Ferdinand Hammer
