xTool definiert das nächste Kapitel der kreativen Fertigung auf der CES 2026

    Foto: ACS Group corporate headquarters

    LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- xTool, eine globale Premium-Marke für Verbrauchertechnologie, wird auf der CES 2026 ihr nächstes Kapitel vorstellen: Eine Verlagerung von eigenständigen Tools hin zu einer KI-gesteuerten kreativen Fertigungsplattform, die intelligente Software, professionelle Hardware und die reale Produktion miteinander verbindet.

    xTool P3: CES Innovation Awards 2026 (Enterprise Tech)

    Im Mittelpunkt der CES-Präsenz von xTool steht das Flaggschiff xTool P3, das kürzlich mit dem CES() 2026 Innovation Award in der Kategorie „Enterprise Technology" ausgezeichnet wurde und damit die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich der intelligenten Desktop-Fertigung würdigt. Das CES Innovation Awards-Programm wird von der Consumer Technology Association (CTA), dem Veranstalter der CES(), organisiert.

    Preisgekrönte Hardware als Grundlage

    Das xTool P3 wurde für Unternehmen, Studios und Bildungseinrichtungen entwickelt und ist das bislang fortschrittlichste Lasersystem von xTool. Auf Basis eines 80-W-CO₂-Lasermotors bietet das P3 Produktionsleistung in einem Desktop-Formfaktor mit einem erweiterten Arbeitsbereich von 36″× 18″ und einem Hochgeschwindigkeits-Bewegungssystem, das für einen schnelleren Durchsatz und konsistente Ergebnisse ausgelegt ist.

    Das P3 integriert das Automated Creation System (ACS) von xTool und kombiniert zwei Kameras für eine Live-Vorschau des gesamten Arbeitsbereichs und die Aufzeichnung des Prozesses, einen LiDAR-basierten Autofokus und eine AutoLift Z-Plattform, um die Einrichtungszeit und manuelle Eingriffe zu reduzieren. Erweiterte Softwarefunktionen wie Passthrough-Stitching, Auto-Nesting und Batch-Filling unterstützen die effiziente Produktion mehrerer Teile, während ein vollständig geschlossenes Design der Klasse 1 mit aktiver Brandmeldung und -bekämpfung längere Laufzeiten mit geringerem Überwachungsaufwand ermöglicht.

    Wir stellen vor: AImake: Von KI-Kreativität zu physischer Ausgabe

    Auf der CES 2026 wird xTool AImake vorstellen, den weltweit ersten KI-Crafting-Agenten, der als intelligenter kreativer Partner für Laser- und Crafting-Anwender konzipiert ist. AImake vereint Echtzeit-Handwerkskompetenz, Fertigungskontext und führende KI-Modelle, um Anwendern zu helfen, von der Idee und Designverfeinerung direkt zur Fertigung überzugehen.

