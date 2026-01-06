    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNext AktievorwärtsNachrichten zu Next

    Britischer Mode-Riese

    Fünfmal raufgeschraubt – und Next setzt noch einen drauf!

    10,6 Prozent mehr Vollpreis-Umsatz zu Weihnachten, zum fünften Mal höhere Gewinnprognose: Next liefert – die Aktie hat 2025 schon 44 Prozent zugelegt. Doch der Chef warnt vor Gegenwind.

    Britischer Mode-Riese - Fünfmal raufgeschraubt – und Next setzt noch einen drauf!
    Während manche Unternehmen Prognosen liefern, liefert Next Überraschungen. Der britische Mode- und Homeware-Händler hat sein Gewinnziel in diesem Geschäftsjahr bereits zum fünften Mal angehoben. Nun peilt der Konzern einen Vorsteuergewinn von rund 1,15 Milliarden britischen Pfund (rund 1,6 Milliarden US-Dollar) an, nach 1,14 Milliarden britischen Pfund in der vorherigen Prognose. Das ist nicht nur ein Signal an den Markt, sondern auch ein seltenes Statement der Zuversicht in einer Branche, die sonst eher tief stapelt.

    Der Turbo kam ausgerechnet in der umkämpftesten Phase: In den neun Wochen bis zum 27. Dezember kletterten die Umsätze zum vollen Preis um 10,6 Prozent – mehr, als Next selbst zuvor erwartet hatte. Vollpreis ist für Händler das Zauberwort, denn wenn weniger Rabatte nötig sind, bleibt in der Regel mehr Marge hängen. Genau deshalb ist diese Kennzahl für Börsianer so spannend.

    An der Börse ist das längst angekommen. Die Aktie hat im Jahr 2025 bereits um 44 Prozent zugelegt. Und Chef Simon Wolfson macht Anlegern weiter Hoffnung: Auch für das kommende Jahr rechnet Next mit Wachstum bei Umsatz und Gewinn, allerdings mit weniger Tempo. Das klingt nach einem Luxusproblem, ist aber ein realistischer Blick nach vorn.

    Denn der Gegenwind kommt aus dem britischen Alltag. Next verweist auf einen Arbeitsmarkt, der an Druck verliert. Die Arbeitslosigkeit steigt und das Lohnwachstum lässt nach. Genau das kann den Konsum treffen – also ausgerechnet die Stellschraube, die den Weihnachtsboom möglich gemacht hat.

    Was heißt das für Anleger? Kurzfristig bleibt die Story stark. Mittelfristig wird der "Überraschungsfaktor" jedoch zur Nagelprobe und der nächste Ausblick könnte wichtiger werden als der letzte.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



