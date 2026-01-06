Fünfmal raufgeschraubt – und Next setzt noch einen drauf!

Während manche Unternehmen Prognosen liefern, liefert Next Überraschungen. Der britische Mode- und Homeware-Händler hat sein Gewinnziel in diesem Geschäftsjahr bereits zum fünften Mal angehoben. Nun peilt der Konzern einen Vorsteuergewinn von rund 1,15 Milliarden britischen Pfund (rund 1,6 Milliarden US-Dollar) an, nach 1,14 Milliarden britischen Pfund in der vorherigen Prognose. Das ist nicht nur ein Signal an den Markt, sondern auch ein seltenes Statement der Zuversicht in einer Branche, die sonst eher tief stapelt.

Der Turbo kam ausgerechnet in der umkämpftesten Phase: In den neun Wochen bis zum 27. Dezember kletterten die Umsätze zum vollen Preis um 10,6 Prozent – mehr, als Next selbst zuvor erwartet hatte. Vollpreis ist für Händler das Zauberwort, denn wenn weniger Rabatte nötig sind, bleibt in der Regel mehr Marge hängen. Genau deshalb ist diese Kennzahl für Börsianer so spannend.