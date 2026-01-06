Infortrend stellt seine fortschrittlichste U.2 NVMe SSD-Speicherlösung vor, die entwickelt wurde, um das Zeitalter der künstlichen Intelligenz voranzutreiben

EonStor GS 5024U, das neue Flaggschiff der EonStor GS Unified-Storage-Familie, wird von einem IntelXeon6-Prozessor angetrieben und liefert einen Durchsatz von 125 GB/s, was 2,5-mal höher ist als das bisher leistungsstärkste Modell, sowie 2,4 Millionen IOPS. Das System wurde um die Unterstützung von PCIe 5.0-SSDs erweitert und ist auf Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit der nächsten Generation ausgelegt. Um der steigenden Nachfrage nach ultraschnellen Datenübertragungen gerecht zu werden, integriert die Lösung 200GbE- und NVMe-oF-Hochgeschwindigkeitsnetzwerktechnologien. Außerdem verfügt sie über die GPUDirect Storage-Technologie, die zur Maximierung der GPU-Auslastung beiträgt. Mit der Unterstützung paralleler Dateisysteme wie Lustre kann der GS 5024U problemlos einen Durchsatz von mehreren hundert Gigabyte liefern, was ihn ideal für KI-Workloads macht.

TAIPEI, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), ein führender Anbieter von Unternehmensspeicher- und KI-Lösungen, gab heute die Einführung von EonStor GS 5024U bekannt, seinem bislang leistungsstärksten Speichersystem. Es bietet außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit und erfüllt damit effektiv die wachsenden Anforderungen von KI-Workloads – vom Modelltraining und der Inferenz bis hin zur Echtzeitanalyse.

Ergänzend zu seiner Leistung bietet der GS 5024U auch Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit auf Unternehmensniveau, um moderne Anwendungen mühelos zu bewältigen. Doppelte redundante Controller gewährleisten einen unterbrechungsfreien Betrieb bei intensiven KI- und HPC-Workloads. Um den immensen Speicheranforderungen dieser Workloads gerecht zu werden, bietet der GS 5024U eine Kapazität von bis zu 1,4 PB und unterstützt eine Skalierung auf bis zu 5,6 PB über NVMe-SSD oder auf bis zu 20 PB über HDD-Erweiterungen. Die Lösung bietet außerdem automatisiertes Storage-Tiering, wobei aktive Dateien und KI-Modelle auf dem leistungsstarken GS 5024U verbleiben, während abgeschlossene Projekte nahtlos auf kostengünstige U.2-QLC-SSD- oder HDD-Ebenen migriert werden.

„Der GS 5024U steht für innovative Spitzentechnologie, die den hohen Anforderungen moderner Anwendungen gerecht wird. Er bietet nahtlose Leistung für große datenintensive Anwendungen wie KI-Training, HPC, Medien und Unterhaltung sowie EDA (Electronic Design Automation)", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend Technology.

Weitere Informationen finden Sie unter: EonStor GS 5024U

