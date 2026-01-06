BAVARIA Industries Group Akt startet Aktienrückkauf-Programm!
Die BAVARIA Industries Group AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm und bietet ihren Aktionären ein begrenztes Zeitfenster zur Andienung ihrer Anteile.
Foto: adobe.stock.com
- BAVARIA Industries Group AG hat ein Rückkaufangebot für bis zu 60.000 eigene Aktien beschlossen.
- Der Rückkaufpreis beträgt 90 Euro pro Aktie.
- Die Annahmefrist für das Rückkaufangebot ist vom 9. Januar 2026 bis zum 30. Januar 2026.
- Das Angebot entspricht etwa 1,28 % des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft.
- Die Gesellschaft kann die Annahmefrist verlängern, was jedoch nicht den Vorschriften des WpÜG unterliegt.
- Weitere Informationen sind auf der Website der BAVARIA Industries Group AG verfügbar.
Der Kurs von BAVARIA Industries Group Akt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 84,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,97 % im Plus.
+4,97 %
-0,61 %
-4,71 %
-8,47 %
+107,69 %
+8,36 %
+37,29 %
+92,96 %
+723,03 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
