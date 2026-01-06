RBC stuft DIAGEO auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 2000 Pence belassen. Wenn der Spirituosenkonzern wieder zu alter Stärke zurückfinden wolle, müsse er sein Mainstream-Geschäft wiederbeleben und akzeptieren, dass das Luxusportfolio zwar ein wichtiger, aber nur begrenzter Teil des Gesamtgeschäfts sei, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass die Anleger das gestiegene Vertrauen in Diageo und die verbesserte Vorhersehbarkeit der operativen Entwicklung honorieren werden./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 18,95EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte