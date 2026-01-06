Dax könnte die Marke von 25.000 Punkten knacken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dax -Anleger haben am Dienstag die 25.000-Punkte-Marke im Blick. Diese könnte der deutsche Leitindex erstmals in seiner Geschichte knacken. In den ersten Minuten des Xetra-Handels verbuchte er ein Plus von 0,14 Prozent auf 24.904 Punkte, womit es zumindest schon einmal für einen weiteren Rekordstand reichte.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,36 Prozent auf 31.568 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand knapp im Plus. Im Tagesverlauf achten Marktteilnehmer auf die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland.