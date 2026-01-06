Nvidia stellt Robotaxi-Pläne und neue KI-Chipgeneration vor

Nvidia hat auf der CES 2026 zwei zentrale Wachstumsfelder in den Mittelpunkt gestellt: autonome Robotaxiflotten und eine neue Generation von KI-Superchips. CEO Jensen Huang präzisierte die Roadmap für selbstfahrende Fahrzeuge als auch die technische Basis, die den nächsten Leistungssprung in der KI-Berechnung ermöglichen soll.

Nvidia arbeitet mit mehreren Robotaxi-Betreibern daran, ihre Fahrzeuge ab 2027 mit der Drive-AV-Software und den Automotive-Chips des Konzerns auszurüsten. Die ersten Flotten sollen Level-4-Fahrten bewältigen, also autonomes Fahren ohne menschliche Eingriffe in klar definierten Gebieten.

Xinzhou Wu, Vizepräsident der Automotive-Sparte, kündigte einen schrittweisen Start an. Anfangs werde es eine begrenzte Verfügbarkeit geben, bis die Systeme in kommerziellem Umfang genutzt werden können.

Bereits im Dezember demonstrierte Nvidia das System in einem 2026er Mercedes-Benz CLA während einer Fahrt durch San Francisco. Das Fahrzeug steuerte rund 90 Prozent der Strecke selbst.

Alpamayo: Neues autonomes Fahrmodell für Mercedes, JLR, Lucid und Uber

Huang präsentierte zudem Alpamayo, ein offenes Modell für autonomes Fahren, das auf dem Weltmodell "Cosmos" basiert. Es soll Verkehrssituationen nicht nur erkennen, sondern logisch begründen können. Mercedes-Benz integriert Alpamayo in die neue CLA-Generation und kombiniert es mit dem vollständigen Nvidia-Stack aus Software, KI-Infrastruktur und Beschleunigerchips.

Das Modell wurde mit Hilfe umfangreicher synthetischer Testdaten trainiert. Laut Nvidia ermöglicht dies robuste Entscheidungen auch in bislang unbekannten Situationen.

Vera Rubin: Produktionsstart für Nvidias neue KI-Plattform

Parallel kündigte Nvidia an, dass die neue Vera-Rubin-Plattform in die Massenproduktion geht. Sie ersetzt die Grace-Blackwell-Generation und soll eine deutlich höhere Leistung bei Training und Inferenz bieten.

Rubin kombiniert die neue Vera-CPU, die Rubin-GPU und weitere Komponenten auf einem vollständig neu konstruierten Board. Huang sprach von einer fünffachen Leistungssteigerung bei KI-Anwendungen.

Ein Rubin-Server soll 72 GPUs und 36 CPUs enthalten. Große Cloudanbieter wie CoreWeave, Microsoft, Oracle, Amazon und Google planen, die Plattform einzusetzen. Neue Speichertechnologien wie "Context Memory Storage" sollen zudem längere KI-Konversationen beschleunigen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 160,5EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.





Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial Diese 5 Aktien könnten überraschen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!