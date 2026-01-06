adidas - Aktie bricht ein -6,37 % - 06.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die adidas Aktie. Mit einer Performance von -6,37 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,04 %, geht es heute bei der adidas Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Adidas ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nike und Puma. Alleinstellungsmerkmale sind technologische Innovationen und exklusive Kooperationen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei adidas insgesamt ein Minus von -10,21 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um +1,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,88 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in adidas eine positive Entwicklung von +0,21 % erlebt.

adidas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,37 % 1 Monat +2,88 % 3 Monate -10,21 % 1 Jahr -27,76 %

Informationen zur adidas Aktie

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,78 Mrd. € wert.

Die Aktien von Adidas haben am Dienstag vorbörslich unter der Kehrtwende in der Einschätzung durch die Bank of America gelitten. In einem freundlichen Marktumfeld waren sie auf der Plattform Tradegate eine Ausnahme mit einem Kursverlust von 2,2 …

Der Dax dürfte seine Rekordrally am Dienstag fortsetzen. Dabei könnte der deutsche Leitindex die 25.000-Punkte-Marke erstmals knacken. Eine Stunde vor Beginn des Xetra-Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,25 Prozent auf 24.930 …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

adidas Aktie jetzt kaufen?

Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.