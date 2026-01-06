    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Besonders beachtet!

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    adidas - Aktie bricht ein -6,37 % - 06.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die adidas Aktie bisher Verluste von -6,37 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der adidas Aktie.

    Besonders beachtet! - adidas - Aktie bricht ein -6,37 % - 06.01.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Adidas ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nike und Puma. Alleinstellungsmerkmale sind technologische Innovationen und exklusive Kooperationen.

    adidas aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die adidas Aktie. Mit einer Performance von -6,37 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,04 %, geht es heute bei der adidas Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Short
    179,95€
    Basispreis
    2,17
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    158,10€
    Basispreis
    0,86
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei adidas insgesamt ein Minus von -10,21 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um +1,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,88 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in adidas eine positive Entwicklung von +0,21 % erlebt.

    adidas Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,37 %
    1 Monat +2,88 %
    3 Monate -10,21 %
    1 Jahr -27,76 %

    Informationen zur adidas Aktie

    Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,78 Mrd. € wert.

    Adidas unter Druck nach Doppelabstufung durch Bank of America


    Die Aktien von Adidas haben am Dienstag vorbörslich unter der Kehrtwende in der Einschätzung durch die Bank of America gelitten. In einem freundlichen Marktumfeld waren sie auf der Plattform Tradegate eine Ausnahme mit einem Kursverlust von 2,2 …

    Dax vor dem Sprung über 25.000 Punkte


    Der Dax dürfte seine Rekordrally am Dienstag fortsetzen. Dabei könnte der deutsche Leitindex die 25.000-Punkte-Marke erstmals knacken. Eine Stunde vor Beginn des Xetra-Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,25 Prozent auf 24.930 …

    Almonty Industries, Zeta Global Holdings Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    adidas Aktie jetzt kaufen?


    Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adidas

    -6,37 %
    +1,37 %
    +2,88 %
    -10,21 %
    -27,76 %
    +21,58 %
    -41,56 %
    +95,19 %
    +1.600,28 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! adidas - Aktie bricht ein -6,37 % - 06.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die adidas Aktie bisher Verluste von -6,37 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der adidas Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     