DroneShield Aktie mit starker Tagesperformance - 06.01.2026

Am heutigen Handelstag konnte die DroneShield Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,42 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +1,92 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,1900€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kurs der DroneShield Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -36,97 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +25,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +106,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Anstieg von +19,05 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +25,70 % 1 Monat +106,04 % 3 Monate -36,97 % 1 Jahr +387,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die durch steigendes Handelsvolumen und neue Unternehmensnachrichten positiv beeinflusst wird. Anleger erwarten, dass bei weiteren Aufträgen der Kurs auf 3,0 Euro steigen könnte. Zudem wird die Shortquote von 10,89% als potenzielles Alarmsignal für einen Short Squeeze betrachtet, was die Kursentwicklung weiter beeinflussen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 913 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,00 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Während sich die Aufmerksamkeit auf große Rüstungskonzerne richtet, entsteht im Schatten des Verteidigungsbooms ein weniger beachtetes, aber lukratives Ökosystem. Die wahren Gewinner der neuen Sicherheitslage sind oft Unternehmen, die die …

Und schon wieder geht es in die Vollen. Hatte das letzte Jahr in Sachen Rendite für KI-, Rüstungs- und Silbertitel ein Sonnenschein-Szenario gezeigt, so laufen diese Titel im neuen Jahr sogar noch weiter. Gerüchte über eine physische Silberknappheit …

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.