Metavista3D Aktie klettert deutlich - 06.01.2026

Obwohl sich die Metavista3D Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -20,10 % hinnehmen.

Mit einer Performance von +8,23 % konnte die Metavista3D Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +22,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Metavista3D Aktie. Nach einem Plus von +22,48 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 0,8550€, mit einem Plus von +8,23 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +86,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,78 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +76,67 % gewonnen.

Metavista3D Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +86,62 % 1 Monat +17,78 % 3 Monate -20,10 %

Informationen zur Metavista3D Aktie

Es gibt 114 Mio. Metavista3D Aktien. Damit ist das Unternehmen 96,17 Mio. € wert.

Metavista3D Aktie jetzt kaufen?

Ob die Metavista3D Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metavista3D Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.