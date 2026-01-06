Opfer nach ukrainischen Angriffen

In der Region Belgorod seien bereits am Abend zwei Menschen bei verschiedenen Schlägen in Grenznähe zur Ukraine getötet worden, schrieb Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow bei Telegram.

TWER (dpa-AFX) - Bei ukrainischen Angriffen sind nach russischen Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. In der Großstadt Twer im Nordwesten Russlands kam dem amtierenden Gouverneur Witali Koroljow zufolge ein Mensch infolge ukrainischer Drohnenangriffe ums Leben, zwei weitere wurden demnach verletzt. Drohnentrümmer seien auf ein mehrstöckiges Wohnhaus gestürzt, woraufhin ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen sei, teilte er mit.

Russische Telegram-Kanäle berichteten unter Berufung auf Augenzeugen außerdem von Explosionen in mehreren Regionen Russlands. Der Gouverneur des Gebietes Lipezk, Igor Artamonow, schrieb bei Telegram von einem Brand auf einem Fabrikgelände im Kreis Usman nach einem Drohnenangriff, ohne weitere Details zu nennen.

Dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge wurden 129 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Halbinsel Krim abgewehrt, die meisten davon über den Gebieten Brjansk, Belgorod und Jaroslawl. Zu Folgen der Angriffe macht das Verteidigungsministerium traditionell keine Angaben.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit fast vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie immer wieder auch Ziele in Russland an. Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen dabei in keinem Verhältnis zu den von Moskaus Streitkräften angerichteten Zerstörungen in der Ukraine./ksr/DP/mis



