Trident Resources ernennt Tim J. Termuende, P.Geo., zum Chairman des Board of Directors

Vancouver, BC – 6. Januar 2026 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) (OTCQB: TRDTF) („Trident“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Herrn Tim Termuende zum Chairman des Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr Termuende war zuvor Mitglied des Board of Directors des Unternehmens.

Herr Termuende ist derzeit Executive Chairman und Gründungsdirektor von Eagle Plains Resources Ltd. Er ist ein professioneller Geologe mit mehr als 45 Jahren Erfahrung in der Mineralexplorationsbranche. Nach seinem Ausscheiden bei Cominco Ende der 1980er-Jahre war Herr Termuende in umfassendem Maße bei Explorationsprojekten in ganz Nord- und Südamerika tätig und hat ein breites Portfolio von Projekten überwacht, die auf eine Vielzahl geologischer Modelle und Rohstoffe in British Columbia, Saskatchewan und dem Yukon abzielten. Seit 1994 hatte er Führungspositionen bei zahlreichen börsennotierten Unternehmen inne, darunter Copper Canyon Resources Ltd., Taiga Gold Corp. und Eagle Royalties Ltd. Jedes dieser Unternehmen hat erfolgreiche Transaktionen mit Dritten abgeschlossen, die Aktionären direkt über 110 Millionen $ an Wert und Liquidität verschafft haben.

Herr Termuendes umfassende Kenntnis des La Ronge Gold Belt, dem Standort des hochgradigen Projekts Contact Lake von Trident, verleiht dem Unternehmen einen bedeutenden strategischen Vorteil. Er war maßgeblich an der Gründung von Trident im Rahmen eines dreiseitigen Zusammenschlusses beteiligt und ist seit mehr als vier Jahrzehnten in der Region tätig.

Tim Termuende, Chairman des Board of Directors von Trident Resources, sagt dazu: „Es ist mir eine Freude und Ehre, zum Chairman von Trident Resources ernannt zu werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem beeindruckenden, kompetenten und dynamischen Team, das entschlossen ist, die Vision des Unternehmens für den La Ronge Gold Belt – eine Vision, die vor vielen Jahren von Ron Netolitzky, einem Mitglied der ‚Canadian Mining Hall of Fame‘ geprägt wurde – umzusetzen. Ron war ein Mentor für mich und hatte einen maßgeblichen Einfluss auf meine Karriere. Er stand mir seit Beginn meiner Laufbahn, als ich vor 40 Jahren für ihn im La Ronge Gold Belt zu arbeiten begann, mit Wissen, Erfahrung und Rat zur Seite. Ich sehe der offensiven Exploration und Erschließung der bedeutenden Projekte von Trident in der Region als Teil des Teams entgegen und bin überzeugt, dass 2026 ein Jahr großer Veränderungen für das Unternehmen und seine Aktionäre sein wird.“