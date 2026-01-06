ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 105 Euro
- Jefferies stuft Scout24 auf "Buy", Kursziel 105 Euro.
- KI-Befürchtungen im Kleinanzeigenmarkt übertrieben.
- Scout24 ist in der KI-Entwicklung bereits fortgeschritten.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Scout24 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 106 auf 105 Euro gesenkt. Die Befürchtungen, dass Künstliche Intelligenz (KI) den Markt für Online-Kleinanzeigen radikal umwälze, seien übertrieben, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Immobilienportalbetreiber habe zudem bereits sehr früh mit der Entwicklung von KI-gestützten Funktionen begonnen und dürfte deshalb in der KI-Ära florieren. Der Kapitalmarkttag für 2026 dürfte deutlich machen, wie weit das Unternehmen seinen Mitbewerbern voraus sei./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 14:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:00 / ET
