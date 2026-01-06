Jefferies hebt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 87,15 auf Tradegate (06. Januar 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +3,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,51 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 137,00EUR was eine Bandbreite von +19,35 %/+58,75 % bedeutet.