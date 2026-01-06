    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

    • Jefferies stuft Scout24 auf "Buy", Kursziel 105 Euro.
    • KI-Befürchtungen im Kleinanzeigenmarkt übertrieben.
    • Scout24 ist in der KI-Entwicklung bereits fortgeschritten.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Scout24 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 106 auf 105 Euro gesenkt. Die Befürchtungen, dass Künstliche Intelligenz (KI) den Markt für Online-Kleinanzeigen radikal umwälze, seien übertrieben, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Immobilienportalbetreiber habe zudem bereits sehr früh mit der Entwicklung von KI-gestützten Funktionen begonnen und dürfte deshalb in der KI-Ära florieren. Der Kapitalmarkttag für 2026 dürfte deutlich machen, wie weit das Unternehmen seinen Mitbewerbern voraus sei./edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 14:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:00 / ET

    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8

     

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 87,15 auf Tradegate (06. Januar 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +3,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,51 Mrd..

    Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 137,00EUR was eine Bandbreite von +19,35 %/+58,75 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 105 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
