Autohäuser unter Druck: Werden Autos in diesem Jahr teurer?

In einem Interview mit dem Handelsblatt sagt der Präsident des VW- und Audi-Partnerverbands (VAPV) Alexander Sauer-Wagner, dass Autos der Marken Volkswagen und Audi in diesem Jahr teurer werden dürften. Er warnt vor weiter steigenden Kosten und schrumpfenden Spielräumen im Handel. Sauer-Wagner erklärte: "Wir sehen zunehmenden Preisdruck, gleichzeitig steigen die Kosten. Das macht die Spielräume der Hersteller, aber auch unsere Spielräume als Händler kleiner."

Er meint, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich verschlechtert hätten: Autohäuser leiden unter gestiegenen Zinsen, höheren Energie-, und Personalkosten. Letztere sind zuletzt stark gestiegen: Löhne wurden im Kfz-Handwerk und im Handel spürbar angehoben, zudem ist der Fachkräftemangel weiterhin ein Thema, weshalb Autohäuser höhere Gehälter oder Wechselprämien zahlen müssen. Die Beschäftigten fordern für höhere Mieten, Energie- und Lebensmittelpreise einen Ausgleich. Auch weil die Margen im Neuwagengeschäft dünn sind, geraten Arbeitgeber deshalb unter Druck.



Dennoch sieht der VAPV-Chef auch Chancen – und zwar für den Verkauf von Elektroautos. Maßgeblich sei nicht der Listenpreis, sondern die monatliche Leasingrate. Für 2026 hält Sauer-Wagner eine Annäherung der Leasingraten von Elektro- und Verbrennermodellen für möglich. "Wenn wir mit der Rate unter das Niveau eines vergleichbaren Verbrenners kommen, funktioniert der Verkauf."

Während es in Deutschland, abzuwarten gilt, wie sich die Verkaufszahlen entwickeln, hat der US-Automarkt für das Jahr 2025 eine Erfolgsmeldung verbuchen können: Laut Reuters, das sich auf Analystenprognosen beruft, werden die Fahrzeugzulassungen trotz eines komplexen Umfelds mit regulatorischen Unsicherheiten, unvorhersehbaren Zöllen und dem Auslaufen der staatlichen Förderung von 7.500 US-Dollar für Elektrofahrzeuge voraussichtlich um rund 2 Prozent auf 16 Millionen Einheiten steigen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 103,4EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.