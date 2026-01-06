14,1 Millionen Aktien gehandelt: DroneShield im Kaufrausch

Im Fokus der Anleger steht dabei der Rekord-Auftragsbestand für das laufende Jahr 2026, der dem Spezialisten für Anti-Drohnen-Systeme eine ungewöhnlich hohe Planungssicherheit verschafft. Einschließlich bereits gemeldeter Verträge beläuft sich der bestätigte Auftragsbestand auf rund 97,7 Millionen australische Dollar (rund 60,6 Millionen Euro), ein historischer Höchstwert für das Unternehmen. Diese Größenordnung war bereits Ende des vergangenen Jahres kommuniziert worden, rückt nun aber offenbar erneut in den Mittelpunkt der Investoren.

Die Aktie von DroneShield hat am Dienstag ohne neue operative Nachrichten einen kräftigen Kurssprung verzeichnet. Das Papier legte an der australischen Börse um rund 18 Prozent zu und war mit 14,1 Millionen gehandelten Aktien der mit Abstand umsatzstärkste Wert an der ASX. Auffällig ist dabei: Der Kursanstieg lässt sich nicht auf frische Unternehmensmeldungen zurückführen, sondern scheint vor allem auf eine erneute Neubewertung bereits bekannter Aufträge und Fundamentaldaten durch den Markt zurückzugehen.

Zu den zentralen Treibern zählen zwei Verteidigungsaufträge mit einem Gesamtvolumen von 14,4 Millionen australischen Dollar, die DroneShield bereits zuvor gemeldet hatte. Ein Auftrag über 8,2 Millionen AUD stammt von einem westlichen Militärkunden und soll im ersten Quartal 2026 ausgeliefert werden, teilweise aus vorhandenen Lagerbeständen. Ein weiterer Vertrag über 6,2 Millionen AUD wurde mit einem staatlichen Militärkunden aus der Asien-Pazifik-Region abgeschlossen und umfasst Hardware, die mit der firmeneigenen DroneSentry-C2-Software kompatibel ist. Beide Vereinbarungen stärken die kurzfristige Umsatzvisibilität, auch wenn sie dem Markt inhaltlich nicht neu sind.

Tipp aus der Redaktion Rasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Rasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Jetzt informieren!

Nach einem schwierigen Herbst, der von massiven Insiderverkäufen und Vertrauensverlust geprägt war, scheint sich die Stimmung damit spürbar gedreht zu haben. Unterstützend wirken zudem verschärfte Compliance-Regeln, die Führungskräfte stärker an das Unternehmen binden sollen. Technisch hat die Aktie zuletzt wichtige Marken zurückerobert, was zusätzliche Käufer angezogen haben dürfte.

Der Kursanstieg unterstreicht jedoch auch die spekulative Natur des Titels. Trotz des starken Auftragsbuchs bleibt die Bewertung ambitioniert, und der Markt setzt darauf, dass DroneShield den Rekordbestand zügig in Umsätze und Cashflows umwandeln kann. Der jüngste Kurssprung wirkt daher weniger wie eine Reaktion auf neue Informationen, sondern vielmehr wie ein nachträgliches Feiern bereits bekannter Aufträge – getragen von hoher Liquidität und zurückkehrendem Anlegervertrauen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Gold & Silber auf Rekordjagd – 5 Produzenten mit Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!