    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft TKMS auf 'Neutral'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft TKMS auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat TKMS von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 74 auf 67 Euro gesenkt. Zwar seien europäische Rüstungsaktien insgesamt stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl dürften die Kursentwicklungen in den kommenden Monaten eher heterogen ausfallen. Der Experte zieht "lokale Champions" in großen Märkten und Unternehmen mit besonders starken Produktangeboten vor. Rheinmetall ist in diesem Umfeld sein Favorit, auch weil der Kursrückgang gegen Ende 2025 eine attraktive Möglichkeit eröffne. Thales stufte der Analyst auf "Outperform" hoch, bei Leonardo bleibt er auf "Outperform". Die Aktien des Marineschiffbauers TKMS stufte Rabier auf "Market-Perform" hoch, da sie nach dem Rücksetzer mittlerweile fairer bewertet erschienen. BAE Systems und Dassault Aviation stufte er hingegen auf "Market-Perform" herunter./mis/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 72,75EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft TKMS auf 'Neutral' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat TKMS von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 74 auf 67 Euro gesenkt. Zwar seien europäische Rüstungsaktien insgesamt stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Adrien Rabier in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     