Börsenstart Europa - 06.01. - TecDAX stark +0,71 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:50) bei 31.374,48 PKT und fällt um -0,16 %. Top-Werte: Sartorius Vz. +4,03 %, Carl Zeiss Meditec +3,75 %, TKMS +2,42 % Flop-Werte: AUTO1 Group -3,64 %, CTS Eventim -2,90 %, RENK Group -2,57 %

Der DAX steht bei 24.866,54 PKT und gewinnt bisher +0,01 %. Top-Werte: Infineon Technologies +4,32 %, Daimler Truck Holding +4,23 %, Merck +3,13 % Flop-Werte: adidas -7,02 %, Brenntag -1,28 %, GEA Group -1,17 %

Der TecDAX steht bei 3.730,66 PKT und gewinnt bisher +0,71 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +4,32 %, Sartorius Vz. +4,03 %, Carl Zeiss Meditec +3,75 %

Flop-Werte: TeamViewer -2,47 %, Nemetschek -2,19 %, SILTRONIC AG -1,53 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:48) bei 5.908,94 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +4,32 %, DHL Group +1,11 %, Mercedes-Benz Group +1,03 %

Flop-Werte: adidas -7,02 %, Wolters Kluwer -2,47 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,44 %

Der ATX steht bei 5.387,72 PKT und verliert bisher -0,20 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,59 %, OMV +0,43 %, EVN +0,36 %

Flop-Werte: DO & CO -1,56 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,19 %, voestalpine -0,94 %

Der SMI steht aktuell (09:59:50) bei 13.222,12 PKT und fällt um -0,42 %.

Top-Werte: Swisscom +0,92 %, Geberit +0,85 %, Kuehne + Nagel International +0,63 %

Flop-Werte: ABB -1,76 %, Amrize -1,49 %, Nestle -1,22 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.186,52 PKT und fällt um -0,35 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +4,77 %, ORANGE +2,23 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +1,86 %

Flop-Werte: LEGRAND -2,92 %, Capgemini -2,73 %, Dassault Systemes -2,67 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:25) bei 2.911,27 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,88 %, AstraZeneca +0,82 %, Volvo Registered (B) +0,61 %

Flop-Werte: ABB -1,76 %, Assa Abloy Registered (B) -0,98 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,71 %