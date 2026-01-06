Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 06.01. - TecDAX stark +0,71 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.866,54 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,32 %, Daimler Truck Holding +4,23 %, Merck +3,13 %
Flop-Werte: adidas -7,02 %, Brenntag -1,28 %, GEA Group -1,17 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:50) bei 31.374,48 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +4,03 %, Carl Zeiss Meditec +3,75 %, TKMS +2,42 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -3,64 %, CTS Eventim -2,90 %, RENK Group -2,57 %
Der TecDAX steht bei 3.730,66 PKT und gewinnt bisher +0,71 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,32 %, Sartorius Vz. +4,03 %, Carl Zeiss Meditec +3,75 %
Flop-Werte: TeamViewer -2,47 %, Nemetschek -2,19 %, SILTRONIC AG -1,53 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:48) bei 5.908,94 PKT und fällt um -0,18 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,32 %, DHL Group +1,11 %, Mercedes-Benz Group +1,03 %
Flop-Werte: adidas -7,02 %, Wolters Kluwer -2,47 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,44 %
Der ATX steht bei 5.387,72 PKT und verliert bisher -0,20 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,59 %, OMV +0,43 %, EVN +0,36 %
Flop-Werte: DO & CO -1,56 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,19 %, voestalpine -0,94 %
Der SMI steht aktuell (09:59:50) bei 13.222,12 PKT und fällt um -0,42 %.
Top-Werte: Swisscom +0,92 %, Geberit +0,85 %, Kuehne + Nagel International +0,63 %
Flop-Werte: ABB -1,76 %, Amrize -1,49 %, Nestle -1,22 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.186,52 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +4,77 %, ORANGE +2,23 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +1,86 %
Flop-Werte: LEGRAND -2,92 %, Capgemini -2,73 %, Dassault Systemes -2,67 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:25) bei 2.911,27 PKT und steigt um +0,47 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,88 %, AstraZeneca +0,82 %, Volvo Registered (B) +0,61 %
Flop-Werte: ABB -1,76 %, Assa Abloy Registered (B) -0,98 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,71 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.