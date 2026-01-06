    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)

    AKTIEN IM FOKUS

    Nutzfahrzeugbauer begehrt wegen Signalen vom US-Markt

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien europäischer Nutzfahrzeugbauer stark gefragt.
    • Daimler Truck-Aktien steigen um 4 Prozent auf 40 Euro.
    • Bestellungen für Lkw verdoppeln sich im Dezember.
    AKTIEN IM FOKUS - Nutzfahrzeugbauer begehrt wegen Signalen vom US-Markt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Aktien europäischer Nutzfahrzeugbauer sind am Dienstag am europäischen Aktienmarkt begehrt. Am Markt wurde auf Marktdaten aus Nordamerika verwiesen, die im Dezember einen sprunghaften Anstieg der Bestellungen aufwiesen.

    Dies hievte die Titel von Daimler Truck am Morgen mit etwa vier Prozent ins Plus, in der Spitze wurden sie erstmals seit Anfang September wieder kurz über 40 Euro gehandelt. Die Titel der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding Traton folgten dem mit einem Anstieg um 2,3 Prozent. Titel des Konkurrenten Volvo wurden in Stockholm feiertagsbedingt nicht gehandelt.

    Analyst Klas Bergelind von der Citigroup sprach in einem Kommentar von einem starken Ausklang des Jahres 2025. Er lobte, die Bestellungen für Schwerlast-Lkw der Klasse 8 hätten sich im Dezember im Vergleich zum Vormonat auf 42.700 Einheiten verdoppelt.

    Auch im Vorjahresvergleich sei ein Anstieg um 16 Prozent ermutigend, auch wenn dazu wohl Vorbestellungen wegen der Aussicht auf Preiserhöhungen beigetragen hätten. Der Experte sieht das beste Verhältnis von Chancen und Risiken weiterhin bei Daimler Truck./tih/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 28,00 auf Tradegate (06. Januar 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,30 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -70,00 %/+6,43 % bedeutet.




