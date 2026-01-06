PORR profitiert von überproportionalem Wachstum in Polen

Ende November veröffentlichte EUROCONSTRUCT, ein unabhängiges Netzwerk von Forschungs- und Beratungsinstituten, die 100. Ausgabe ihrer halbjährlich erscheinenden Studie über die europäische Bauwirtschaft – inkl. fundierten Analysen und Prognosen.

Osteuropa entwickelt sich dynamischer als Westeuropa

Das Wichtigste vorweg: Verglichen mit dem Update vom Sommer wurden die Wachstumsprognosen für das kommende Jahr überwiegend nach oben revidiert. Von sieben ausgewiesenen Teilsegmenten erfolgte lediglich beim Bereich Neu-Wohnungsbau eine Reduktion um 0,2 Prozentpunkte, während bei den verbleibenden Segmenten Anhebungen um bis zu 0,9 Prozentpunkte (Infrastruktur) erfolgten. Insgesamt wurden 19 europäische Länder analysiert, 15 aus Westeuropa und vier aus Osteuropa (Tschechien, Ungarn, Polen und Slowakei).

Für die Jahre 2026 und 2027 prognostiziert EUROCONSTRUCT in Westeuropa moderate Zuwächse von 2,3 bzw. 2,2 Prozent, während die Wachstumsraten für die osteuropäischen Märkte mit 3,2 (2026) bzw. 3,3 Prozent (2027) deutlich höher ausfallen. Noch deutlicher unterscheiden sich die Ausblicke für 2028. Für Osteuropa wird ein Plus von 3,9 Prozent prognostiziert, während sich der Zuwachs für Westeuropa auf 1,8 Prozent beläuft.

In der Studie wird hervorgehoben, dass nur vier Länder (Irland, Polen, Schweden und das Vereinigte Königreich) zwischen 2026 und 2028 ein annualisiertes Wachstum von mehr als 4 Prozent verzeichnen werden. Unter den osteuropäischen Ländern ragt ein Markt besonders heraus: Polen. Mit geschätzten Bauausgaben in Höhe von über 86 Mrd. Euro (2025) gilt das Land mit großem Abstand als größter Markt unter den vier osteuropäischen Ländern. Zudem werden dort mit 5,3 Prozent (2026) und 4,3 Prozent (2027) sogar die höchsten Zuwächse erwartet.

PORR mit starker Position in Polen

Für die PORR Group (ISIN: AT0000609607) spielt der Heimmarkt Polen eine besonders wichtige Rolle. Er verbindet Wachstum, strategische Positionierung und langfristige Stabilität. Polen zählt zu den sieben Heimmärkten des Baukonzerns und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der dynamischsten Standorte innerhalb der Gruppe entwickelt. Die PORR ist dort mit einem breiten Leistungsportfolio präsent und deckt insbesondere den Infrastruktur-, Verkehrswege- und Hochbau ab, was exakt jenen Bereichen entspricht, in denen europaweit eine besonders hohe Investitionsdynamik zu erwarten ist.