    Früher als gedacht

    Bitcoin noch nicht am Top: Tom Lee nennt Zeitpunkt für das nächste Allzeithoch

    Nach dem Fehlschlag 2025 blickt der Bitcoin-Bulle nach vorn. Seine These: Das Hoch kommt später – aber schneller als erwartet.

    • Bitcoin könnte im Januar 2026 neues Hoch erreichen.
    • Erste Jahreshälfte 2026 wird volatil und herausfordernd.
    • Geopolitik stärkt Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel.
    Früher als gedacht - Bitcoin noch nicht am Top: Tom Lee nennt Zeitpunkt für das nächste Allzeithoch
    Foto: Artur Widak - NurPhoto

    Bitcoin könnte nach Einschätzung von Tom Lee bereits im Januar 2026 ein neues Allzeithoch erreichen. Der Mitgründer von Fundstrat Global Advisors sagte am Montag in einem CNBC-Interview, er gehe nicht davon aus, dass Bitcoin seinen Zyklus-Höhepunkt bereits gesehen habe. Zwar sei man im vergangenen Jahr "zu bullish" gewesen, was ein Rekordhoch vor Dezember 2025 angehe, dennoch hält er einen neuen Höchststand bis Ende Januar 2026 für möglich. "Wir sollten also nicht davon ausgehen, dass die Preise für Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen bereits ihren Höchststand erreicht haben", so Lee.

    Er räumte zugleich ein, dass seine frühere Prognose deutlich zu hoch gegriffen war. Im August hatte er erwartet, Bitcoin könne bis Ende 2025 auf 200.000 US-Dollar steigen. Tatsächlich markierte die Kryptowährung im Oktober ein Hoch von etwas über 126.000 US-Dollar und beendete das Jahr 2025 mit einem Minus von 8,4 Prozent. Aktuell notiert Bitcoin im Bereich von rund 93.000 US-Dollar und liegt damit seit Jahresbeginn bereits mehr als sechs Prozent im Plus.

    Für die kommenden Monate zeichnet Lee ein zweigeteiltes Bild. Die erste Jahreshälfte 2026 könne schwierig verlaufen, da der Markt mit einer institutionellen Neuausrichtung und einem "strategischen Reset" konfrontiert sei. "Aber genau diese Volatilität ist es, die die Voraussetzungen für die massive Rallye schafft, die wir in der zweiten Jahreshälfte erwarten", sagte er. Aus seiner Sicht bildet die aktuelle Schwankungsphase damit eher die Grundlage für einen späteren, kräftigeren Anstieg.

    Unterstützung erhält der Markt laut Beobachtern zudem durch geopolitische Faktoren. Zu Jahresbeginn profitierte Bitcoin von erhöhter Unsicherheit, nachdem die USA am Wochenende Schritte zur Absetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro eingeleitet hatten. Solche Entwicklungen stärken den Status von Bitcoin als alternatives Wertaufbewahrungsmittel, auch wenn kurzfristige Rückschläge möglich bleiben.

    Unterm Strich bleibt Lees Ausblick klar bullish, aber nicht frei von Einschränkungen. Ein neues Allzeithoch im Januar hält er für erreichbar, warnt jedoch zugleich vor anhaltender Volatilität und einer holprigen ersten Jahreshälfte. Für Anleger bedeutet das: Die jüngste Erholung könnte noch nicht das Ende der Bewegung markieren, dürfte aber von spürbaren Schwankungen begleitet werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



