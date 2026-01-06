Bitcoin noch nicht am Top: Tom Lee nennt Zeitpunkt für das nächste Allzeithoch

Bitcoin könnte nach Einschätzung von Tom Lee bereits im Januar 2026 ein neues Allzeithoch erreichen. Der Mitgründer von Fundstrat Global Advisors sagte am Montag in einem CNBC-Interview, er gehe nicht davon aus, dass Bitcoin seinen Zyklus-Höhepunkt bereits gesehen habe. Zwar sei man im vergangenen Jahr "zu bullish" gewesen, was ein Rekordhoch vor Dezember 2025 angehe, dennoch hält er einen neuen Höchststand bis Ende Januar 2026 für möglich. "Wir sollten also nicht davon ausgehen, dass die Preise für Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen bereits ihren Höchststand erreicht haben", so Lee.

Er räumte zugleich ein, dass seine frühere Prognose deutlich zu hoch gegriffen war. Im August hatte er erwartet, Bitcoin könne bis Ende 2025 auf 200.000 US-Dollar steigen. Tatsächlich markierte die Kryptowährung im Oktober ein Hoch von etwas über 126.000 US-Dollar und beendete das Jahr 2025 mit einem Minus von 8,4 Prozent. Aktuell notiert Bitcoin im Bereich von rund 93.000 US-Dollar und liegt damit seit Jahresbeginn bereits mehr als sechs Prozent im Plus.