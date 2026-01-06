    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

    Dax ziert sich vor Sprung über 25.000 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erreicht Rekord bei 24.916 Punkten, zögert.
    • MDax und EuroStoxx 50 fallen leicht, Markt beobachtet.
    • Chipwerte und Daimler Truck stark, Adidas schwach.
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax ziert sich vor Sprung über 25.000 Punkte
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Dax-Anleger haben am Dienstag vor der 25.000-Punkte-Marke gezögert. Mit 24.916 Punkten gelang dem deutschen Leitindex zwar ein weiterer Rekord, mehr aber war zunächst nicht drin.

    Zuletzt notierte der Index kaum verändert bei 24.876 Punkten. Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr wieder als zentraler Kurstreiber für den Dax.

    Der MDax der mittelgroßen Werte gab am Dienstag um 0,19 Prozent auf 31.393 Punkte nach. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank um 0,2 Prozent. Im Tagesverlauf achten Marktteilnehmer auf die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland.

    Der Angriff der USA auf Venezuela verunsicherte die Weltbörsen nicht. Am US-Aktienmarkt übertraf der Leitindex Dow Jones Industrial vielmehr sogar sein bisheriges Rekordhoch aus dem Dezember. Dabei hatten die Anleger vor allem auf Ölwerte gesetzt, die von einem möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie profitieren könnten. Zudem ist damit die Hoffnung auf sinkende Ölpreise verbunden, was wiederum gut wäre für die Weltwirtschaft, den Inflationsdruck mindert und weitere Zinssenkungen bedeuten könnte.

    Am Aktienmarkt stehen Chipwerte in der Gunst der Anleger nach wie vor oben. Händler verwiesen auf einen verbesserten Ausblick des US-Konzerns Microchip Technology als weiteren Treiber für Titel aus dem Halbleitersektor. Infineon verteuerten sich hierzulande am Dienstag um 4 Prozent.

    Daimler Truck und Traton gewannen angesichts positiver Branchensignale von US-Marktdaten bis zu 4 Prozent. Gefragt waren außerdem Aktien aus dem Pharma- und Medizintechnikbereich.

    Adidas verloren nach einer pessimistischeren Einschätzung der Bank of America mehr als 6 Prozent. Für die Anteile des Chemikalienhändlers Brenntag ging es nach einer Abstufung durch Morgan Stanley um 1,6 Prozent nach unten. Hingegen gab eine positivere Sicht von Bernstein für TKMS den Aktien des Marineschiffbauers Auftrieb./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 27,42 auf Tradegate (06. Januar 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -0,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 137,28 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +27,00 %/+52,39 % bedeutet.




    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die Dax-Anleger haben am Dienstag vor der 25.000-Punkte-Marke gezögert. Mit 24.916 Punkten gelang dem deutschen Leitindex zwar ein weiterer Rekord, mehr aber war zunächst nicht drin. Zuletzt notierte der Index kaum verändert bei 24.876 Punkten.
