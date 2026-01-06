BERNSTEIN RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2050 auf 2000 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwar seien europäische Rüstungsaktien insgesamt stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl dürften die Kursentwicklungen in den kommenden Monaten eher heterogen ausfallen. Der Experte zieht "lokale Champions" in großen Märkten und Unternehmen mit besonders starken Produktangeboten vor. Rheinmetall sei in diesem Umfeld sein Favorit, auch weil der Kursrückgang gegen Ende 2025 eine attraktive Möglichkeit eröffne. Thales stufte der Analyst auf "Outperform" hoch, Leonardo bleibt ein "Outperform". Die Aktien des Marineschiffbauers TKMS stufte Rabier auf "Market-Perform" hoch. BAE Systems und Dassault Aviation stufte er hingegen auf "Market-Perform" herunter./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 1.754EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
