BERNSTEIN RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 446 Euro belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte./mis/zb
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 378,7EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
