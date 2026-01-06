    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsNachricht

    Europa kann es doch!

    Wichtiger Sieg für die EU: Hier entsteht die größte Freihandelszone der Welt

    Die Europäische Kommission sieht das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Mercosur-Bündnis auf der Zielgeraden. In Brüssel heißt es, man sei "auf dem richtigen Weg".

    Europa kann es doch! - Wichtiger Sieg für die EU: Hier entsteht die größte Freihandelszone der Welt
    Foto: Valerio Rosati - Zoonar.com/Valerio Rosati

    Nach jahrelangem Stillstand kommt plötzlich Bewegung in eines der größten Handelsprojekte der Europäischen Union. Entscheidend dafür ist offenbar ein Kurswechsel in Italien. Nach Informationen aus EU-Kreisen will Rom dem Abkommen bei der Abstimmung der EU-Botschafter am 9. Januar zustimmen.

    Damit wäre eine der letzten großen politischen Hürden aus dem Weg geräumt. Die formelle Unterzeichnung mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay könnte bereits am 12. Januar erfolgen. Offiziell äußerte sich die italienische Regierung bislang nicht, Änderungen bleiben möglich.

    Inhaltlich hätte das Abkommen enorme Dimensionen: Es würde einen integrierten Markt mit rund 780 Millionen Konsumenten schaffen. Zölle auf Industrieprodukte wie Autos sollen schrittweise entfallen, zugleich erhielte Europa besseren Zugang zu den Agrarmärkten Südamerikas. Wirtschaftlich rechnet Bloomberg Economics mit einem Wachstumsimpuls von bis zu 0,7 Prozent für Mercosur und 0,1 Prozent für die EU.

    Politisch wäre der Deal ein Signal der Stärke. Nach wiederholter Kritik aus den USA an Europas Durchsetzungsfähigkeit könnte die EU zeigen, dass sie ihre Handelsinteressen eigenständig vertreten kann – auch als Alternative zu USA und China.

    Gegenwind kommt weiter aus Frankreich. Paris lehnt das Abkommen unverändert ab und verweist auf mangelnde Schutzmechanismen für europäische Landwirte sowie ungleiche Umwelt- und Pestizidstandards. Politisch ist das jedoch verkraftbar: Für eine Annahme reicht eine qualifizierte Mehrheit der 27 EU-Staaten – Frankreichs Zustimmung ist nicht zwingend nötig.

    Sollte das Abkommen tatsächlich zustande kommen, wäre es das größte Handelsabkommen in der Geschichte der EU – und der Abschluss einer Verhandlung, die sich über ein Vierteljahrhundert hingezogen hat.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Julian Schick
    Europa kann es doch! Wichtiger Sieg für die EU: Hier entsteht die größte Freihandelszone der Welt Die Europäische Kommission sieht das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Mercosur-Bündnis auf der Zielgeraden. In Brüssel heißt es, man sei "auf dem richtigen Weg".
