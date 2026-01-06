Große Kunden, große Budgets: Diese Netzwerk-Aktie greift jetzt an

Gleichzeitig erhöhte Piper Sandler das Kursziel für Arista von 145 auf 159 US-Dollar. Die Aktie reagierte positiv. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 16 Prozent. Somit liegt die Bewertung noch unter dem mittleren Kursziel aller auf MarketScreener erfassten Analystenschätzungen, das knapp 20 Prozent beträgt.

Das Analysehaus Piper Sandler hat die Aktie von Arista Networks hochgestuft. Die Analysten hoben das Papier von neutral auf übergewichtet an. Als Begründung nannten sie anhaltende Marktanteilsgewinne bei Unternehmenskunden in Rechenzentren und auf Campusgeländen.

Ein wesentlicher Treiber bleibt das Großkundengeschäft. "Fast die Hälfte des Umsatzes stammt heute von Meta, Microsoft und Oracle", schrieben die Analysten James Fish und Caden Dahl in einer Mitteilung an Investoren. Die Investitionsausgaben dieser Kunden dürften sich zusammen um rund 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöhen.

Nach Einschätzung der Analysten verändert sich zugleich die Struktur dieser Ausgaben. Sie rechnen damit, dass sich der Fokus stärker auf Netzwerkinfrastruktur verlagert. Arista selbst dürfte in den kommenden zwei Jahren vergleichsweise geringe eigene Investitionsausgaben haben. Das eröffne Spielraum, Marktanteile zu gewinnen.

Kurzfristig könnte sich der Margenmix jedoch verschlechtern. Piper Sandler erwartet, dass der wachsende Anteil von Cloud- und KI-Giganten sowie steigende Investitionen im Unternehmenskundensegment zunächst auf die Bruttomarge drücken. Gründe seien unter anderem Campus-Erneuerungen, eine veränderte Wettbewerbslage und die Integration neuer Technologien.

"Wir halten es für den richtigen Ansatz, Marktanteile zu gewinnen, wenn diese in den Bereichen Rechenzentren, Campus und KI leichter zu erlangen sind."

Im vergangenen Sommer hatte Arista die SD-WAN-Vermögenswerte von Broadcom übernommen. Dabei handelte es sich um das Geschäft von VeloCloud. Die Akquisition soll Aristas Position im Bereich kognitives Branch Networking stärken. Ziel sind ein Zero-Touch-Betrieb und eine automatisierte Fehlerbehebung in Unternehmensnetzwerken.

Piper Sandler verwies zudem auf die bisherige Prognosequalität des Unternehmens. Arista habe seine eigenen Umsatz- und Margenziele in der Vergangenheit regelmäßig übertroffen. Im Durchschnitt lagen die tatsächlichen Erlöse um elf Prozent und die Margen um 4,4 Prozent über den ursprünglichen Prognosen. Das stütze aus Sicht der Analysten den optimistischen Ausblick für die Aktie.

Am 16. Februar gibt der Netzwerk-Spezialist seine Zahlen für das vierte Quartal aus dem vorigen Jahr bekannt. Die Umsatzprognose liegt gut 25 Prozent über der des Vorjahreszeitraums.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



