Hier wettet Michael Burry auf die nächsten fetten Öl-Renditen in Venezuela

Auslöser für die neue Aufmerksamkeit war die Aufforderung von US-Präsident Donald Trump an amerikanische Energiekonzerne, künftig in Venezuela zu investieren. Das südamerikanische Land verfügt über die weltweit größten nachgewiesenen Ölreserven, produziert wegen maroder Infrastruktur und jahrelanger Unterinvestitionen jedoch nur einen Bruchteil seines Potenzials. Das dort geförderte Öl gilt als besonders schwer und schwefelhaltig – ein Rohstoff, den nur wenige Raffinerien effizient verarbeiten können.

Michael Burry rückt mit einer seit Jahren aufgebauten Position erneut in den Fokus. Der US-Investor erklärte in seinem Newsletter Cassandra Unchained, dass er den US-Raffineriekonzern Valero Energy bereits seit 2020 hält und seine Einschätzung nach den jüngsten Entwicklungen in Venezuela weiter bekräftigt sieht. Hintergrund ist die wachsende Rolle der USA beim möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie nach der Festnahme von Präsident Nicolás Maduro.

Genau hier sieht Burry den strategischen Vorteil von Valero. "Man muss sich bewusst machen, dass viele Raffinerien an der Golfküste speziell für venezolanisches Schweröl gebaut wurden", schrieb er. Diese Anlagen hätten jahrelang mit ungeeigneten Rohölen gearbeitet, was sich bei einer schrittweisen Rückkehr venezolanischer Lieferungen in besseren Margen niederschlagen könne. "Ich besitze Valero seit 2020 und bin nach diesem Wochenende noch entschlossener, die Aktien noch länger zu halten."

Auch andere Marktbeobachter teilen diese Sicht. Mehrere Wall-Street-Analysten sehen Valero als potenziellen Hauptprofiteur, sollte venezolanisches Öl wieder stärker auf den Weltmarkt drängen. Die Aktie legte daraufhin deutlich zu. Burry betont allerdings, dass eine echte Erholung der Exporte Jahre dauern dürfte und selbst kleinere Raffinerien profitieren könnten.

Über die Raffinerien hinaus sieht der Investor Chancen im Wiederaufbau der venezolanischen Energieinfrastruktur. Pipelines und Anlagen seien "alt und baufällig" und müssten umfassend saniert werden. Entsprechend rechnet er mit Aufträgen für US-Dienstleister wie Halliburton, an dem er beteiligt ist. Auch Chevron sei bereits vor Ort, während Konzerne wie Exxon Mobil langfristig ebenfalls profitieren könnten, sollte sich die geopolitische Lage stabilisieren.

Langfristig, so Burry, hätte eine steigende Ölproduktion in Venezuela zudem geopolitische Folgen. Zusätzliche Liefermengen könnten den globalen Ölmarkt verschieben und den Einfluss von Ländern wie Russland schwächen, dessen Staatseinnahmen stark vom Energiesektor abhängen. Ob und wie schnell dieses Szenario eintritt, bleibt jedoch offen – ebenso wie die künftige politische Führung Venezuelas.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



