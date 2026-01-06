    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    ANALYSE-FLASH

    Bernstein hebt TKMS auf 'Market-Perform' - Ziel 67 Euro

    • Bernstein stuft TKMS auf "Market-Perform" hoch.
    • Kursziel für TKMS von 74 auf 67 Euro gesenkt.
    • Rheinmetall als Favorit unter Rüstungsaktien genannt.
    ANALYSE-FLASH - Bernstein hebt TKMS auf 'Market-Perform' - Ziel 67 Euro
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat TKMS von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 74 auf 67 Euro gesenkt. Zwar seien europäische Rüstungsaktien insgesamt stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl dürften die Kursentwicklungen in den kommenden Monaten eher heterogen ausfallen. Der Experte zieht "lokale Champions" in großen Märkten und Unternehmen mit besonders starken Produktangeboten vor. Rheinmetall ist in diesem Umfeld sein Favorit, auch weil der Kursrückgang gegen Ende 2025 eine attraktive Möglichkeit eröffne. Thales stufte der Analyst auf "Outperform" hoch, bei Leonardo bleibt er auf "Outperform". Die Aktien des Marineschiffbauers TKMS stufte Rabier auf "Market-Perform" hoch, da sie nach dem Rücksetzer mittlerweile fairer bewertet erschienen. BAE Systems und Dassault Aviation stufte er hingegen auf "Market-Perform" herunter./mis/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 73,50 auf Tradegate (06. Januar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +9,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,68 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -8,59 %/+11,87 % bedeutet.


