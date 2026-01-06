ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt TKMS auf 'Market-Perform' - Ziel 67 Euro
- Bernstein stuft TKMS auf "Market-Perform" hoch.
- Kursziel für TKMS von 74 auf 67 Euro gesenkt.
- Rheinmetall als Favorit unter Rüstungsaktien genannt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat TKMS von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 74 auf 67 Euro gesenkt. Zwar seien europäische Rüstungsaktien insgesamt stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl dürften die Kursentwicklungen in den kommenden Monaten eher heterogen ausfallen. Der Experte zieht "lokale Champions" in großen Märkten und Unternehmen mit besonders starken Produktangeboten vor. Rheinmetall ist in diesem Umfeld sein Favorit, auch weil der Kursrückgang gegen Ende 2025 eine attraktive Möglichkeit eröffne. Thales stufte der Analyst auf "Outperform" hoch, bei Leonardo bleibt er auf "Outperform". Die Aktien des Marineschiffbauers TKMS stufte Rabier auf "Market-Perform" hoch, da sie nach dem Rücksetzer mittlerweile fairer bewertet erschienen. BAE Systems und Dassault Aviation stufte er hingegen auf "Market-Perform" herunter./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 73,50 auf Tradegate (06. Januar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +9,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,82 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,68 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -8,59 %/+11,87 % bedeutet.
TKMS zeigt heute relative Stärke (gegenüber dem Sektor). Der kurzfristige Aufwärtstrend ist intakt – Kurs über EMA 20/50/100, läuft jetzt auf die EMA 200 (67,46 €) zu. Ein Close darüber wäre das Signal für Trendbestätigung. Die MAs liegen geordnet unter dem Kurs, die Trendlinie hält. Nächste Zielzone: 68–70 €. Wie üblich... wenn nichts Politisches dazwischenkommt.
Es geht um Schwergewichtstorpedos für die U-Boote der Klasse 212 CD (derzeit 6 Boote für Deutschland).
Unverzichtbare Zusatzbestände (Land)
Jede Marine benötigt zusätzlich Torpedos für Ausbildung & Übungsschießen, Wartung / Instandsetzung, Software-Updates & Modernisierung, Einsatzreserve (Verluste, Defekte, Eskalation)
International üblich (NATO):
Gesamtbestand = ca. 2,5–4 × Bordbeladung
Deutschland ist traditionell eher konservativ, aber nicht unter 2×.
Untere realistische Grenze
- Faktor ~2,5
- 72–84 × 2,5
- ca. 180–210 Torpedos
Wahrscheinlicher Bereich
- Faktor ~3
- 72–84 × 3
- ca. 215–250 Torpedos
Oberer, krisenfester Ansatz
- Faktor ~4
- 72–84 × 4
- ca. 290–335 Torpedos
Ich habe hierzu auf allmöglichen Militärquellen recherchiert, und vermute sehr wahrscheinlich: ca. 200–250 schwere Torpedos (DM2A5-Klasse) für eine Flotte von 6 Booten. Schlagt mich nicht wenns anders kommt. 😀 Es handelt sich bei alldem um eine Überschlagsrechnung um eventuell ein Gefühl für das Ganze zu bekommen.
Die gemeinsamen Rahmenverträge gelten für bestimmte Systeme (z. B. Torpedos, Sonar, Logistik), damit beide Marinen kompatible Ausrüstung nutzen.
