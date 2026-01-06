Bernstein hebt TKMS auf 'Market-Perform' - Ziel 67 Euro

Es geht um Schwergewichtstorpedos für die U-Boote der Klasse 212 CD (derzeit 6 Boote für Deutschland).





Der MK‑48 ADCAP wurde in 2024 mit 4-5 Mio. USD pro Stück angegeben.

DM2A5 von TKMS und MK‑48 ADCAP sind beide High‑End‑Torpedos mit komplexer Sonarführung, Glasfaser‑Datenleitung und großer Reichweite.

Ich schätze den Preis daher ähnlich ein.





Die U-Boot-Klasse 212 CD soll etwa 12–14 Torpedos pro Boot mitführen – das ist die Gesamtladung an Bord, nicht nur die Anzahl in den Rohren.





Die reine Einsatzbeladung auf See ergibt somit eine Stückzahl von ca. 72-84 Torpedos, also ein Volumen von ca. 280 Mio. - 420 Mio. Euro. Das ist nur das absolute Minimum, um alle Boote voll ausgerüstet fahren zu lassen. Etwaige zusätzliche Reserve-, Ausbildungs- und Austauschbestände an Land sind hier nicht mitgerechnet.





Unverzichtbare Zusatzbestände (Land)

Jede Marine benötigt zusätzlich Torpedos für Ausbildung & Übungsschießen, Wartung / Instandsetzung, Software-Updates & Modernisierung, Einsatzreserve (Verluste, Defekte, Eskalation)

International üblich (NATO):

Gesamtbestand = ca. 2,5–4 × Bordbeladung

Deutschland ist traditionell eher konservativ, aber nicht unter 2×.





Meine Rechnung hieraus:





Realistische Bestellmengen (6 Boote)

Untere realistische Grenze

Faktor ~2,5 72–84 × 2,5 ca. 180–210 Torpedos

Wahrscheinlicher Bereich

Faktor ~3 72–84 × 3 ca. 215–250 Torpedos

Oberer, krisenfester Ansatz

Faktor ~4 72–84 × 4 ca. 290–335 Torpedos





Ich habe hierzu auf allmöglichen Militärquellen recherchiert, und vermute sehr wahrscheinlich: ca. 200–250 schwere Torpedos (DM2A5-Klasse) für eine Flotte von 6 Booten. Schlagt mich nicht wenns anders kommt. 😀 Es handelt sich bei alldem um eine Überschlagsrechnung um eventuell ein Gefühl für das Ganze zu bekommen.





Also Überschlagsrechnung: In diesem Fall beträgt das Auftragsvolumen ~800 Mio. - 1 Mrd. Euro konservativ!





Deutschland und Norwegen haben 2017 eine gemeinsame Beschaffungskooperation für die neue U-Boot-Klasse 212CD vereinbart.

Die gemeinsamen Rahmenverträge gelten für bestimmte Systeme (z. B. Torpedos, Sonar, Logistik), damit beide Marinen kompatible Ausrüstung nutzen.

Der jetzt gemeldete Torpedo-Rahmenvertrag wurde vom BAAINBw unterzeichnet → betrifft also offiziell die deutsche Seite.

Sollte Norwegen nachziehen, würde sich die o.a. Summe also verdoppeln. Norwegen muss nicht automatisch identisch nachziehen, aber Kompatibilität spricht stark dafür. Norwegen ist Potenzial, nicht Fakt!





