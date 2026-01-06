    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stimmung der Dienstleister trübt sich stärker ein als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung der Dienstleister in Eurozone trübt sich ein.
    • Einkaufsmanagerindex fiel im Dezember auf 52,4 Punkte.
    • Gesamtwirtschaftsindex sank auf 51,5 Punkte im Dezember.
    Eurozone - Stimmung der Dienstleister trübt sich stärker ein als erwartet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich Ende des vergangenen Jahres stärker als erwartet eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel im Dezember um 1,2 Punkte auf 52,4 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Rückgang auf 52,6 Punkte ermittelt worden.

    Zuvor war der Stimmungsindikator drei Monate in Folge gestiegen und hatte im November den höchsten Stand seit Mai 2023 erreicht. Trotz des Dämpfers zum Jahresende liegt der Wert weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

    Der Indikator für die Gesamtwirtschaft ging ebenfalls zurück. Der Indexwert fiel um 1,3 Punkte auf 51,5 Punkte. In einer ersten Schätzung war noch ein schwächerer Rückgang auf 51,9 Punkte ermittelt worden./jkr/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Eurozone Stimmung der Dienstleister trübt sich stärker ein als erwartet Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich Ende des vergangenen Jahres stärker als erwartet eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel im Dezember um 1,2 Punkte auf 52,4 Punkte, wie S&P am Dienstag in London …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     