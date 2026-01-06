    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Infineon Technologies Aktie legt weiter zu - 06.01.2026

    Am 06.01.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um +4,49 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

    Infineon Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.01.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,49 % konnte die Infineon Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +3,63 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 41,50, mit einem Plus von +4,49 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Infineon Technologies einen Gewinn von +16,52 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,95 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +5,23 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

    Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,18 %
    1 Monat +5,95 %
    3 Monate +16,52 %
    1 Jahr +28,44 %

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,71 Mrd.EUR € wert.

    Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    +4,30 %
    +9,31 %
    +7,23 %
    +17,57 %
    +28,98 %
    +34,93 %
    +26,05 %
    +214,20 %
    -41,15 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene Werte
