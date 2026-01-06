    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo

    ANALYSE-FLASH

    RBC hebt Diageo auf 'Outperform' - Ziel 2000 Pence

    • RBC stuft Diageo von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch.
    • Kursziel bleibt bei 2000 Pence, Vertrauen in Diageo steigt.
    • Mainstream-Geschäft muss wiederbelebt, Luxusportfolio begrenzt.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 2000 Pence belassen. Wenn der Spirituosenkonzern wieder zu alter Stärke zurückfinden wolle, müsse er sein Mainstream-Geschäft wiederbeleben und akzeptieren, dass das Luxusportfolio zwar ein wichtiger, aber nur begrenzter Teil des Gesamtgeschäfts sei, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass die Anleger das gestiegene Vertrauen in Diageo und die verbesserte Vorhersehbarkeit der operativen Entwicklung honorieren werden./rob/edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EST

    ISIN:GB0002374006WKN:851247

     

