RBC hebt Diageo auf 'Outperform' - Ziel 2000 Pence

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 19,05 auf Tradegate (06. Januar 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um +4,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 42,36 Mrd..

Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0698. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,444GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 26,00GBP was eine Bandbreite von -10,76 %/+36,48 % bedeutet.