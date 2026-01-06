ANALYSE-FLASH
RBC hebt Diageo auf 'Outperform' - Ziel 2000 Pence
- RBC stuft Diageo von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch.
- Kursziel bleibt bei 2000 Pence, Vertrauen in Diageo steigt.
- Mainstream-Geschäft muss wiederbelebt, Luxusportfolio begrenzt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 2000 Pence belassen. Wenn der Spirituosenkonzern wieder zu alter Stärke zurückfinden wolle, müsse er sein Mainstream-Geschäft wiederbeleben und akzeptieren, dass das Luxusportfolio zwar ein wichtiger, aber nur begrenzter Teil des Gesamtgeschäfts sei, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass die Anleger das gestiegene Vertrauen in Diageo und die verbesserte Vorhersehbarkeit der operativen Entwicklung honorieren werden./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 19,05 auf Tradegate (06. Januar 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um +4,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 42,36 Mrd..
Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0698. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,444GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 26,00GBP was eine Bandbreite von -10,76 %/+36,48 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 2000 Euro
Ob der Artikel in der FT heute ursaechlich fuer die Kursverluste gewesen ist? Ich weiss es nicht. Dass die Whisky Produktion bei vielen Herstellern reduziert wird ist seit einiger Zeit bekannt und duerfte eingepreist sein.
Ich leite gar nix ab und primär ist es hier Bauchgefühl, Zahlenwerk und Ausblick... wenn ich mir den Langfristchart anschaue, sehe ich da keine Anzeichen eines Bodens. Wenn der aktuelle Bereich knapp unter 2000 pence nicht hält, sehe ich die nächste Unterstützung bei um die 1000 Pence... glaube ich, dass es so weit runter geht? Eher nicht... wo ist der Boden? Keine Ahnung... Ich bleibe hier jedenfalls an der Seitenlinie und warte a) nen Boden und b) die nächsten Zahlen ab, ebenso bei Pernod....keine Empfehlung zu gar nix natürlich, nur meine pers Meinung....