    Videoausblick

    Öl, Venezuela, Iran: Das große Geld positioniert sich für den Krieg!

    Und während gestern die US-Aktienmärkte deutlich gestiegen sind, hat das "große Geld" (also institutionelle Player) offenkundig ein gesteigertes Bedürfnis nach Absicherung!

    Venezuela, Öl, Bitcoin, Iran, China, Russland - Geopolitik und Finanzmärkte sind in einer immer engeren Verflechtung! Und während gestern die US-Aktienmärkte deutlich gestiegen sind, hat das "große Geld" (also institutionelle Player) offenkundig ein gesteigertes Bedürfnis nach Absicherung! Das wird sichtbar am gestrigen Anstieg des VIX (ungewöhnlich bei steigenden Aktienmärkten), dazu der Anstieg des MOVE (Bedürfnis nach Absicherung bei Anleihen). Die Anzeichen verdichten sich weiter, dass die USA und Israel vielleicht noch in dieser Woche versuchen werden, dass Mullah-Regime im Iran zu stürzen. Trump spielt ein großes geopolitisches Spiel, dessen Auftakt Venezuela ist - nun will er US-Öl-Firmen subventionieren, weil die offenkundig wenig Anreiz haben, in Venezuela zu investieren. Aber es geht um mehr als nur Öl..

    Hinweise aus Video:

    1. Trump will Venezuelas Ölexport ausbauen, um Ölpreise zu senken

    2. Nvidia und AMD im Wettlauf um neue Data Center-Chips – aktuelle News

     

    Das Video "Öl, Venezuela, Iran: Das große Geld positioniert sich für den Krieg! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann
    Verfasst von Markus Fugmann
