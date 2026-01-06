Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 31 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 26,60 auf Tradegate (06. Januar 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um +1,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,88 %.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 838,31 Mio..

CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -2,26 %/+31,58 % bedeutet.