ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 31 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Cancom auf 31 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt bei "Buy" trotz Anpassung.
- Operatives Ergebnis könnte 2026 um 20% steigen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 32 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff nimmt für den IT-Dienstleister nun eine etwas konservativere Haltung an. Dennoch könnte das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2026 noch immer um mehr als 20 Prozent zulegen, schrieb er am Dienstag./ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 26,60 auf Tradegate (06. Januar 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um +1,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,88 %.
Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 838,31 Mio..
CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -2,26 %/+31,58 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 31 Euro
Trotz solch wichtiger Nachrichten und obwohl CANCOM so viele eigene Aktien zurückkauft, fällt der Aktienkurs weiterhin – das ist wirklich schwer zu verstehen.
😀
Aktienrückkaufprogramm 2025: Volumen und Potenzielle Wirkung
Die CANCOM SE hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, dessen Volumen und potenzielle Auswirkungen wie folgt sind:
Gesamtmenge der zurückgekauften Aktien
Der Vorstand der CANCOM SE hat am 9. September 2025 beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen.
* Anzahl der zurückzukaufenden Aktien: Insgesamt 3.151.543 eigene Aktien (treasury shares).
* Anteil am Grundkapital: Dies entspricht einem Anteil von bis zu 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft.
Voraussichtliche prozentuale Auswirkung auf den Aktienkurs
Es ist unmöglich, eine exakte prozentuale Auswirkung auf den Aktienkurs vorherzusagen. Die tatsächliche Kursentwicklung hängt von vielen Faktoren ab (Marktlage, Geschäftszahlen, allgemeine Stimmung).
Dennoch gilt ein Aktienrückkaufprogramm als klares positives Signal und unterstützt den Aktienkurs typischerweise aus folgenden Gründen:
* Reduzierung des Angebots: Durch den Rückkauf und die anschließende Einziehung der Aktien sinkt die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien. Bei gleichbleibender Nachfrage führt eine Angebotsverknappung tendenziell zu steigenden Kursen.
* Steigerung des Gewinns pro Aktie (EPS): Bleibt der Unternehmensgewinn konstant, verteilt er sich nach dem Rückkauf auf weniger Aktien. Der Gewinn pro Aktie (EPS) steigt dadurch automatisch. Dies macht die Aktie fundamental attraktiver.
* Vertrauenssignal des Managements: Ein Aktienrückkauf wird von Anlegern als starkes Zeichen gewertet, dass das Management das Unternehmen für unterbewertet hält und von seiner zukünftigen finanziellen Stärke überzeugt ist.
Da CANCOM ein so substanzielles Volumen von bis zu 10% des Grundkapitals zurückkauft, ist dies ein sehr deutlicher Schritt, der dem Aktienkurs in der Regel eine starke Stütze bietet und das Anlegervertrauen fördert.
Die CANCOM a+d IT Solutions GmbH konnte die öffentliche Ausschreibung zur Lieferung und Servicierung der Schulnotebooks für sich entscheiden und wird ein geplantes Abnahmevolumen von voraussichtlich 160.000 Geräten bis Ende 2028 erfüllen.
Zwtl.: Einheitliche Ausstattung für digitales Lernen
Zum Einsatz in den Schulen in Österreich kommt das Lenovo Notebook V14 der vierten Generation. Es verfügt über ein 14-Zoll- Display, einen AMD-Prozessor und Windows 11. Die Ausstattung ist auf die Anforderungen des Unterrichtsalltags abgestimmt. Die Einhaltung aller relevanten Qualitäts- und Sicherheitsstandards wurde geprüft und bestätigt. Ergänzt wird das Notebook durch eine 4-jährige Hardware-Garantie.
Bereits im Schuljahr 2024/25 basierten über 50 % der eingesetzten Schulgeräte auf Windows-Systemen. Seit 2024 liefert CANCOM a+d auch die Windows-Tablets von Lenovo an Schulen in ganz Österreich. Die standardisierten Schulnotebooks und -Tablets, kombiniert mit den umfassenden CANCOM-Dienstleistungen, gewährleisten eine einheitliche technologische Ausstattung für alle Schüler:innen und ermöglichen ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Diese Lösung erleichtert außerdem die nahtlose Integration in die bestehende IT-Infrastruktur der Schulen, unterstützt den reibungslosen Einsatz digitaler Lernsysteme und fördert die effiziente Umsetzung pädagogischer Konzepte.
Die Auslieferung der Geräte für das Schuljahr 2025/26 startet wenige Wochen nach Schulbeginn direkt an den Schulstandort. Diese werden dort dann entsprechend an die Schüler:innen verteilt.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19929740-apa-ots-news-160-000-notebooks-oesterreichs-klassenzimmer