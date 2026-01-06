    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 31 Euro - 'Buy'

    • Kursziel für Cancom auf 31 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" trotz Anpassung.
    • Operatives Ergebnis könnte 2026 um 20% steigen.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 31 Euro - 'Buy'
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 32 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff nimmt für den IT-Dienstleister nun eine etwas konservativere Haltung an. Dennoch könnte das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2026 noch immer um mehr als 20 Prozent zulegen, schrieb er am Dienstag./ajx/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 26,60 auf Tradegate (06. Januar 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um +1,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 838,31 Mio..

    CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -2,26 %/+31,58 % bedeutet.


