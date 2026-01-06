    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsVenezuela Staatsanleihe 9,00 % bis 05/23 AnleihevorwärtsNachrichten zu Venezuela Staatsanleihe 9,00 % bis 05/23

    Bondkurse explodieren

    349 Aufrufe 349 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bond-Anleger wittern Milliarden in Venezuela: "Nichts für schwache Nerven"

    Ein möglicher politischer Umbruch in Venezuela hat die Hoffnung der Anleihegläubiger schlagartig neu entfacht – und die Kurse nach oben katapultiert.

    Für Sie zusammengefasst
    Bondkurse explodieren - Bond-Anleger wittern Milliarden in Venezuela: "Nichts für schwache Nerven"
    Foto: Boris Vergara - Anadolu

    Nach der Festnahme von Nicolas Maduro durch die USA schossen venezolanische Staatsanleihen und Papiere des staatlichen Ölkonzerns PDVSA am Montag zweistellig in die Höhe. Investoren setzen darauf, dass das Land nach Jahren der Isolation wieder verhandlungsfähig wird – und ein Teil der rund 60 Milliarden US-Dollar an ausgefallenen Bonds doch noch zurückfließt.

    Vertreter von mindestens zehn großen Häusern berieten sich unmittelbar nach der Nachricht in einer Telefonkonferenz über die nächsten Schritte. Zu den Teilnehmern zählten unter anderem Ashmore Group Plc sowie Grantham, Mayo, Van Otterloo. Der Tenor: vorsichtig optimistisch. Erstmals seit dem Zahlungsausfall 2017 rückt eine Umschuldung wieder in greifbare Nähe – möglicherweise schon in diesem Jahr.

    Die Märkte preisen dieses Szenario ein. Venezuela-Anleihen mit Laufzeit 2027 legten zeitweise um rund 30 Prozent zu und notierten wieder nahe den Niveaus von vor dem Default. PDVSA-Papiere mit Fälligkeit 2026 sprangen um mehr als ein Drittel an. Rückenwind kommt auch aus Washington: US-Präsident Donald Trump will den politischen Einfluss der USA ausweiten und Venezuela wirtschaftlich wieder an den Westen heranführen – eine Wette, die Hedgefonds und Distressed-Debt-Investoren seit Monaten spielen.

    "Das größte Risiko ist rein politischer Natur", sagte Celestino Amore, vom Canaima Global Opportunities Fund gegenüber Reuters. "Dies ist keine Anlage für schwache Nerven", fügte er hinzu.

    Die Dimension der Aufgabe ist enorm. Insgesamt belaufen sich Venezuelas externe Verbindlichkeiten – inklusive Krediten, Schiedssprüchen und aufgelaufener Zinsen – auf bis zu 170 Milliarden US-Dollar. Ein tragfähiger Deal dürfte ohne Rückendeckung des International Monetary Fund kaum möglich sein. Auch US-Sanktionen und laufende Gerichtsverfahren, etwa um den Raffineriebetreiber Citgo, bremsen den Prozess.

    Dennoch wächst der Optimismus. Citigroup hält eine Umschuldung für komplex, aber machbar, während JPMorgan Chase & Co. die Anleihen bereits wieder in wichtige Indizes aufgenommen hat. Für Anleger ist Venezuela damit erneut eines der heißesten – und riskantesten – Comeback-Themen an den Schwellenmärkten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bondkurse explodieren Bond-Anleger wittern Milliarden in Venezuela: "Nichts für schwache Nerven" Ein möglicher politischer Umbruch in Venezuela hat die Hoffnung der Anleihegläubiger schlagartig neu entfacht – und die Kurse nach oben katapultiert.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     