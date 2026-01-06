Bond-Anleger wittern Milliarden in Venezuela: "Nichts für schwache Nerven"

Vertreter von mindestens zehn großen Häusern berieten sich unmittelbar nach der Nachricht in einer Telefonkonferenz über die nächsten Schritte. Zu den Teilnehmern zählten unter anderem Ashmore Group Plc sowie Grantham, Mayo, Van Otterloo. Der Tenor: vorsichtig optimistisch. Erstmals seit dem Zahlungsausfall 2017 rückt eine Umschuldung wieder in greifbare Nähe – möglicherweise schon in diesem Jahr.

Nach der Festnahme von Nicolas Maduro durch die USA schossen venezolanische Staatsanleihen und Papiere des staatlichen Ölkonzerns PDVSA am Montag zweistellig in die Höhe. Investoren setzen darauf, dass das Land nach Jahren der Isolation wieder verhandlungsfähig wird – und ein Teil der rund 60 Milliarden US-Dollar an ausgefallenen Bonds doch noch zurückfließt.

Die Märkte preisen dieses Szenario ein. Venezuela-Anleihen mit Laufzeit 2027 legten zeitweise um rund 30 Prozent zu und notierten wieder nahe den Niveaus von vor dem Default. PDVSA-Papiere mit Fälligkeit 2026 sprangen um mehr als ein Drittel an. Rückenwind kommt auch aus Washington: US-Präsident Donald Trump will den politischen Einfluss der USA ausweiten und Venezuela wirtschaftlich wieder an den Westen heranführen – eine Wette, die Hedgefonds und Distressed-Debt-Investoren seit Monaten spielen.

"Das größte Risiko ist rein politischer Natur", sagte Celestino Amore, vom Canaima Global Opportunities Fund gegenüber Reuters. "Dies ist keine Anlage für schwache Nerven", fügte er hinzu.

Die Dimension der Aufgabe ist enorm. Insgesamt belaufen sich Venezuelas externe Verbindlichkeiten – inklusive Krediten, Schiedssprüchen und aufgelaufener Zinsen – auf bis zu 170 Milliarden US-Dollar. Ein tragfähiger Deal dürfte ohne Rückendeckung des International Monetary Fund kaum möglich sein. Auch US-Sanktionen und laufende Gerichtsverfahren, etwa um den Raffineriebetreiber Citgo, bremsen den Prozess.

Dennoch wächst der Optimismus. Citigroup hält eine Umschuldung für komplex, aber machbar, während JPMorgan Chase & Co. die Anleihen bereits wieder in wichtige Indizes aufgenommen hat. Für Anleger ist Venezuela damit erneut eines der heißesten – und riskantesten – Comeback-Themen an den Schwellenmärkten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



