Länderdaten deuten auf deutlich zurückgehende Inflation
Foto: Käse im Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die bundesweite jährliche Inflationsrate, die im November bei 2,3 Prozent gelegen hatte, dürfte im Dezember deutlich zurückgegangen sein. Darauf deuten erste Zahlen aus den Bundesländern hin, die bereits am Dienstagvormittag veröffentlicht wurden.
Einen besonders kräftigen Rückgang von 2,3 Prozent im Vormonat auf aktuell 1,8 Prozent maßen die Statistiker dabei in Nordrhein-Westfalen. Auch alle anderen Bundesländer, die Zahlen veröffentlichten, meldeten einen Rückgang. In Sachsen, in Niedersachsen und im Saarland sank die jährliche Teuerung jeweils auf 1,9 Prozent (November: jeweils 2,2 Prozent). Rückgänge auf 2,2 Prozent wurden in Berlin (Vormonat: 2,5 Prozent), Brandenburg (Vormonat: 2,6 Prozent) und Hessen verzeichnet (Vormonat: 2,5 Prozent).
Unter anderem aus Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt gab es feiertagsbedingt keine neuen Daten. Deshalb ist die bundesweite Prognose unsicherer als üblich, aber es gibt dennoch einen eindeutigen Trend. Bundesweit ist wohl mit einer Teuerungsrate zwischen 1,8 und 2,1 Prozent zu rechnen, was auf jeden Fall einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vormonat bedeutet.
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht seine vorläufige Schätzung für die bundesweite Inflationsrate im Laufe des Tages, in der Regel gegen 14 Uhr. Die endgültigen Zahlen kommen Mitte des Monats, dabei gibt es aber nur sehr selten Änderungen.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurschancen und Bewertung der Bayer-Aktie: Viele sehen großes Aufwärtspotenzial bei positivem Supreme‑Court‑Entscheid zu Glyphosat (Analystenkursziele wurden deutlich angehoben), ein sehr niedriges operatives KGV, Aussicht auf Dividende ab 2027, zeitlich begrenzte Wette bis 2026/28, sowie Hinweise auf versteckte Iceberg-/Hidden‑Orders.
Rubix schrieb 04.01.26, 17:53
In manchen Links ist der Artikel nur hinter einer paywall erreichbar, hier die gesamte Kopie aus businessinsider:mitdiskutieren »
Sollten die obersten US-Richter der Empfehlung folgen, würde das die Chancen des Konzerns deutlich verbessern, sich nach Jahren der Krise von der milliardenschweren Klagelast zu befreien.
Für Bayer wäre das nicht weniger als eine Zäsur. Konzernchef Bill Anderson, seit zwei Jahren im Amt, wäre damit seinem Versprechen an Mitarbeiter und Aktionäre einen großen Schritt näher: Bis Ende 2026 einen Deckel auf das Klagethema rund um das umstrittene Pflanzenschutzmittel zu bekommen.
Zumindest der Kapitalmarkt scheint dieses Versprechen inzwischen ernst zu nehmen. Mit einem Kursplus von fast 88 Prozent gehört die Bayer-Aktie in diesem Jahr zu den erfolgreichsten Titeln im Dax. Die Hoffnung der Anleger: Könnte das Jahr 2026 tatsächlich das Ende eines Albtraums bedeuten, der den Konzern seit der Monsanto-Übernahme begleitet?
Anderson selbst bemüht sich öffentlich um Zuversicht, ohne konkrete Erwartungen zu schüren. In einem Interview mit dem TV-Sender Fox News kurz vor Weihnachten betonte der Bayer-Chef, wie wichtig eine erneute Prüfung des Falls „für Landwirte, für US-Konsumenten und – offen gesprochen – für die Lebensmittelsicherheit in den USA“ sei. Glyphosat sei eines der wichtigsten Mittel in der Unkrautbekämpfung, zudem sei der Wirkstoff von Zulassungsbehörden rund um den Globus mehrfach als sicher eingestuft worden. Kritiker stellen diese Einschätzung seit Jahren infrage.
Bis heute sind noch 65.000 Klagen anhängig
Die Dimension des Rechtsstreits ist für den Leverkusener Konzern enorm. Seit der 63 Milliarden Dollar teuren Übernahme des US-Konkurrenten Monsanto, der das Pflanzenschutzmittel Roundup einst auf den Markt brachte, sieht sich Bayer mit einer bis heute andauernden Klageflut konfrontiert.
Allein für die bis 2020 anhängigen Verfahren zahlte der Konzern rund zehn Milliarden Dollar. Weil damalige Vergleiche künftige Klagen jedoch ausdrücklich nicht einschlossen, kämpft Bayer bis heute mit einer fünfstelligen Zahl offener Verfahren.
Zuletzt ist diese Zahl sogar wieder gestiegen: von zuvor rund 61.000 auf nun etwa 65.000 Klagen. Sollte der Oberste Gerichtshof den Fall Glyphosat tatsächlich neu aufrollen und womöglich sogar zugunsten von Bayer entscheiden, wäre das der juristische Durchbruch, auf den der krisengeplagte Konzern seit Jahren hofft.
Ein möglicher Drehpunkt im Rechtsstreit liegt dabei weniger in neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen über Glyphosat selbst, sondern vielmehr in einer zentralen Rechtsfrage vor dem Supreme Court: Ob bundesweite Zulassungsvorgaben stärker wiegen als einzelstaatliche Urteile zu Warnhinweisen.
Diese Grundsatzentscheidung könnte die Grundlage für die Haftung in zehntausenden Verfahren verändern und damit Risiken reduzieren, die für Investoren bislang kaum kalkulierbar sind. Die Reaktion der Börse spiegelt diese Hoffnung wider: Nach Bekanntwerden der Empfehlung von John Sauer, dem Solicitor General der US-Regierung, legte die Bayer-Aktie um rund 14 Prozent zu.
Rückenwind erhält Bayer zuletzt allerdings nicht nur aus der Rechtssparte. Auch im Pharmageschäft hat sich das Blatt nach mehreren Rückschlägen gewendet. In diesem Jahr gelang es dem Konzern, mit dem Medikament Elinzanetant gegen Wechseljahresbeschwerden einen potenziellen Blockbuster auf den Markt zu bringen. Zudem konnte Bayer eine wichtige Studie zum Gerinnungshemmer Asundexian erfolgreich abschließen. Im vergangenen Jahr war eine weitere Studienreihe zu dem Wirkstoff, auf den der Konzern aus Leverkusen große Hoffnungen setzt, überraschend gescheitert.
Wichtige Fortschritte in der Medikamentenforschung
Auch bei experimentellen Therapien gegen Parkinson meldete Bayer zuletzt Fortschritte. Zudem gelang es Bayer zuletzt, eine Zulassung für ein wichtiges Herzmedikament auf dem japanischen Markt zu erhalten. In der Summe hat das die Wahrnehmung der Pipeline deutlich verändert. Experten sehen in ihr inzwischen wieder den entscheidenden Schlüssel, um das Pharmageschäft des Konzerns nach einer längeren Durststrecke wieder auf einen soliden Wachstumskurs zu führen.
Die Serie guter Nachrichten hat auch an der Börse für Auftrieb gesorgt. Mehrere große Analysehäuser äußerten sich zuletzt spürbar zuversichtlicher zu den Aussichten des Konzerns. JP Morgan etwa rechnet damit, dass eine positive Entscheidung des Supreme Court einen erheblichen Bewertungsschub bei der Aktie rechtfertigen würde. Die Analysten verdoppelten ihr Kursziel kürzlich von 25 auf 50 Euro und stuften das Papier auf „Übergewichten“ hoch. Auch die Berenberg Bank hob ihr Kursziel an – von 30,40 auf nun 41 Euro.
Bemerkenswert ist zudem die Verteilung der Analystenempfehlungen: Von 13 Experten, die Bayer derzeit beobachten, raten sieben zum Kauf der Aktie, sechs empfehlen, das Papier zu halten. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit – keine.
Ob diese Zuversicht gerechtfertigt ist, dürfte sich spätestens dann zeigen, wenn der Oberste Gerichtshof in Washington darüber entscheidet, ob der Glyphosat-Komplex für Bayer tatsächlich an seinem juristischen Wendepunkt angekommen ist – oder doch nur eine weitere Etappe in einem außergewöhnlich langen Verfahren markiert.
Bayeronic schrieb 02.01.26, 21:37
Die Richtung stimmt und es wird ein spannendes Jahr für Bayer. Allen ein gutes Neues!
Sollte Bayer es schaffen Glyphosat mit dem Supreme Court unter Kontrolle zu bringen, dann dürften die Schulden dahinschmelzen, wie der Schnee im April. Zudem dürften auch neue Produkte im Agrarsektor auf den Markt kommen, die Blockbusterchancen haben.
Also anschnallen und up to the moon.
nik100943 schrieb 30.12.25, 21:28
Das stimmt natürlich alles und ist doch nur ein Teil der Wahrheit. Tatsächlich hat die TrumpAdministration von den streitbaren LobbyVerbänden der Farmer aus den Great Planes massiv Druck gemacht bekommen. Glyphosat in Form von Rund Up ist für die US-AgrarIndustrie systemrelevant. Besser gesagt, eine Frage von Sein oder Nichtsein. Die riesigen Flächen lassen sich ohne das integrierte System von resistentem SaatGut und dem korrespondierenden Pestizid gar nicht maschinell bewirtschaften. Für die Farmer geht es ums Überleben. Und das war der TurnaroundPoint bei Administration und EPA. Die leise Drohung, für Monsanto Chapter 11 zu beantragen, hat helle Panik ausgelöst. Klar war nämlich, dass Bayer Ernst machen würde, wenn ihnen nach wie vor seitens der US-Justiz jeder Fall von Krebs in die Schuhe geschoben werden würde. So gesehen hatte Bayer viel zu lange gewartet, bevor sie endlich die ganz große Keule Chapter 11 und Einstellung der Produktion von Round Up hervorgeholt haben. Und die Wirkung auf die Märkte war erstaunlich. Bayer hätte sehr viel Geld sparen können, wenn sie früher mutiger resp. weniger mutlos gewesen wären. Es hätte ja zeitweise den Anschein, als hätte sich der Konzern in sein Schicksal ergeben. Bleibt eigentlich jetzt nur eine vorläufige Einschätzung der überwiegend wahrscheinlichen absehbaren Entwicklung in der causa Round Up. Der konservativ dominierte SC hat die Wahl zwischen Pest und Cholera. Er dürfte sich am Ende des Tages auf die Seite der AgrarLobby schlagen. Nicht wg. der überschaubaren volkswirtschaftlichen Relevanz der Landwirtschaft. Aber wg. der Wählerstimmung, die vor den nächsten Wahlen in ca. 1Jahr in den AgrarStaaten des Mittleren Westens nicht kippen soll. Gute Aussichten für Bayer. Ein Ende der langen DurstStrecke für uns Shareholder könnte sich abzeichnen. Sollte die Klage vom SC in diesen Tagen zur Entscheidung angenommen werden, droht uns spontan eine Performance von bis zumitdiskutieren »
+ 20 %. Dann stellt sich natürlich die doofe Frage, wie mit diesem KursSprung umgehen ❓
+ 20 %. Dann stellt sich natürlich die doofe Frage, wie mit diesem KursSprung umgehen ❓
