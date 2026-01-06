MORGAN STANLEY stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. 2026 werde ein besseres Jahr für die europäischen Aromen- und Duftstoff-Hersteller, das bereinigte Wachstum dürfte die kritische Hürde von 5 Prozent aber nicht überschreiten, schrieb Lisa De Neve in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher bevorzugt sie Sektoraktien wie Symrise, die sie als strukturelle Gewinner ansieht und bei denen die Konsensschätzungen als erreichbar erscheinen./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 68,36EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY
Analyst: Lisa De Neve
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 102
Kursziel alt: 102
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
