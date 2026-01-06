    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLithium AktievorwärtsNachrichten zu Lithium

    Stromfresser KI-Rechenzentren! D-Wave, Palantir, SQM, Q2 Metals und VanadiumCorp im Fokus

    Die Welt steht vor einem Energieproblem. Denn die International Energy Agency (IEA) schätzt, dass der Stromverbrauch von Rechenzentren weltweit bis 2030 auf etwa 945 TWh steigen und sich damit gegenüber heute mehr als verdoppeln könnte – primär durch KI‑Workloads. Das entspräche knapp 3% des globalen Stromverbrauchs und liegt in der Größenordnung des heutigen Gesamtverbrauchs von Japan, was die Relevanz von Lastmanagement und Speichern für die Netzstabilität unterstreicht. Bis 2035 könnte der Stromhunger der Rechenzentren in Richtung 1.200 TWh wachsen, sofern Effizienzgewinne nicht schneller vorankommen als die Ausbaupläne der Hyperscaler. In den USA rechnen Studien wie jene des Lawrence Berkeley National Laboratory damit, dass Rechenzentren bis 2030 bereits 7 bis 12% des nationalen Stromverbrauchs ausmachen könnten. Ein Anteil, der Kraftwerkskapazitäten und Speicherparks im zweistelligen Gigawattbereich erzwingt. Die Zeit drängt – auch für Investoren!

    Stromspeicher – Bedarf nimmt exponentiell zu

    Nicht nur die E-Mobilität, sondern auch die steigende Nutzung von KI, Cloud- und Remote Computing erfordern enorme Kapazitäten in den Stromnetzten. Weltweit gelten die vorhandenen Fazilitäten aber bereits zu 95 % als beansprucht. Eine alarmierende Situation!

    Branchenanalysen zeigen, dass der Bedarf an Stromspeichern bis 2030 den heutigen Bestand um das 15-fache übersteigen wird. Auch in der Bereitstellung sieht das US‑Energieministerium bis 2030 einen zusätzlichen Bedarf von rund 100 GW neuer Spitzenleistung, wovon etwa 50 GW direkt auf Rechenzentren entfallen und idealerweise durch eine Kombination aus erneuerbaren Energien und Speichern gedeckt werden sollen. Global betrachtet, entstehen heute schon neue KI‑Cluster und Cloud‑Großspeicher zunehmend in Regionen mit reichlich erneuerbarem Strom, doch ohne neue Speicher bliebe ein großer Teil dieser grünen Energie für den 24/7‑Betrieb unbrauchbar. Studien zur langfristigen Dekarbonisierung gehen davon aus, dass Netze mit hohen Anteilen von Wind und Solar einen Speicheranteil in der Größenordnung von mehreren Terawattstunden benötigen, um Versorgungslücken über Stunden und Tage zu schließen und dabei gleichzeitig Datenzentren und Elektromobilität zu versorgen.

