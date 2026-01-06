    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbraucherpreise steigen 2025 in Sachsen um 2,2 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbraucherpreise in Sachsen 2025 um 2,2 % gestiegen.
    • Anstieg geringer als 2024 (2,9 %), Energiepreise gesunken.
    • Teuerungen bei Versicherungen, Pflege und Bildung.
    Verbraucherpreise steigen 2025 in Sachsen um 2,2 Prozent
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KAMENZ (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in Sachsen sind 2025 um 2,2 Prozent gestiegen. Der Anstieg war geringer als 2024 (2,9 Prozent), wie das Statistische Landesamt in Kamenz nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Grund seien vor allem die gesunkenen Energiepreise (-4,2 Prozent) sowie Preissenkungen für Kraftstoffe (-2,1 Prozent).

    Deutlich teurer wurden Versicherungsdienstleistungen für Reise und Gepäck (16,3 Prozent), für Dienstleistungen der Pflegeheime (8,5 Prozent) oder im Bereich Bildung die höheren Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen (6,6 Prozent).

    Im Dezember 2025 lag die Jahresteuerungsrate demnach bei 1,9 Prozent und damit erstmalig seit März 2021 unter der Zwei-Prozent-Marke./jan/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Verbraucherpreise steigen 2025 in Sachsen um 2,2 Prozent Die Verbraucherpreise in Sachsen sind 2025 um 2,2 Prozent gestiegen. Der Anstieg war geringer als 2024 (2,9 Prozent), wie das Statistische Landesamt in Kamenz nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Grund seien vor allem die gesunkenen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     