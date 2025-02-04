    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Hessen

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dienstleistungen treiben Inflation 2025 auf 2,4 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Preiserhöhungen bei Dienstleistungen treiben Inflation an.
    • Verbraucherpreise in Hessen stiegen um 2,4 Prozent.
    • Kaufkraft sinkt, wenn Einkommen nicht steigen.
    Hessen - Dienstleistungen treiben Inflation 2025 auf 2,4 Prozent
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Versicherungen im Verkehr, Bahntickets, Autoreparaturen - Preiserhöhungen bei Dienstleistungen haben im gerade zu Ende gegangenen Jahr die Inflation in Hessen angetrieben. 2025 lagen die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

    Energie hatte hingegen im Jahresdurchschnitt einen inflationsdämpfenden Effekt. Tanken etwa wurde im Durchschnitt hessenweit um 2,5 Prozent günstiger. Auch der Preisanstieg für Nahrungsmittel schwächte sich im Laufe des Jahres 2025 tendenziell ab.

    Das Niveau der Verbraucherpreise insgesamt in Hessen erhöhte sich gleichwohl stärker als 2024 - damals war die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt auf 1,8 Prozent gesunken.

    Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft der Hessinnen und Hessen: Sie können sich für einen Euro dann weniger leisten, wenn nicht die Einkommen entsprechend steigen.

    Im Vergleich zum Dezember 2024 stiegen die Verbraucherpreise im Dezember 2025 laut den Statistikern um 2,2 Prozent. "Somit erreichte die monatliche Inflationsrate nach 2,5 Prozent im November 2025 im letzten Monat des Jahres ihren Jahrestiefststand", hieß es weiter./jaa/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Hessen Dienstleistungen treiben Inflation 2025 auf 2,4 Prozent Versicherungen im Verkehr, Bahntickets, Autoreparaturen - Preiserhöhungen bei Dienstleistungen haben im gerade zu Ende gegangenen Jahr die Inflation in Hessen angetrieben. 2025 lagen die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent über dem Niveau des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     