Dienstleistungen treiben Inflation 2025 auf 2,4 Prozent

WIESBADEN (dpa-AFX) - Versicherungen im Verkehr, Bahntickets, Autoreparaturen - Preiserhöhungen bei Dienstleistungen haben im gerade zu Ende gegangenen Jahr die Inflation in Hessen angetrieben. 2025 lagen die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

Energie hatte hingegen im Jahresdurchschnitt einen inflationsdämpfenden Effekt. Tanken etwa wurde im Durchschnitt hessenweit um 2,5 Prozent günstiger. Auch der Preisanstieg für Nahrungsmittel schwächte sich im Laufe des Jahres 2025 tendenziell ab.