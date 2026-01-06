    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Großbritannien

    Stimmung im Dienstleistungssektor schwächer als erwartet

    • Britische Dienstleister: PMI steigt nur leicht auf 51,4.
    • Erwartung war höher: Analysten rechneten mit 52,1 Punkten.
    • Neuaufträge und Exportumsätze zeigen positive Tendenz.
    Großbritannien - Stimmung im Dienstleistungssektor schwächer als erwartet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der britischen Dienstleister ist Ende des vergangenen Jahres schwächer als erwartet ausgefallen. Zwar stieg der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global im Vergleich zum Vormonat geringfügig um 0,1 Punkte auf 51,4 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war aber ein deutlich höherer Wert von 52,1 Punkte ermittelt worden und Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet.

    Der Indikator liegt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

    Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market, sprach von einem schwachen Wachstum im britischen Dienstleistungssektor. Positiv sei aber die Entwicklung bei den Neuaufträgen verlaufen. Die Auftragsbücher seien auch durch eine leichte Erholung der Exportumsätze gefüllt worden, sagte er.

    In der britischen Industrie hatte sich die Stimmung laut jüngsten Daten im Dezember ebenfalls leicht aufgehellt. Der Indexwert lag auch dort über der Wachstumsschwelle./jkr/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
