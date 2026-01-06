    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Medizin statt Monsanto

    Nach Glyphosat das Comeback? Bayer setzt auf einen neuen Hoffnungsträger

    Glyphosat, Milliardenklagen und ein neuer Hoffnungsträger aus der Forschung: 2026 wird für Bayer zum alles entscheidenden Jahr.

    Nach Glyphosat das Comeback? Bayer setzt auf einen neuen Hoffnungsträger
    Foto: Juan Vega - EUROPA PRESS

    Bayer bekommt Rückenwind aus der Forschung. Das experimentelle Krebsmedikament Sevabertinib erhält gleich doppelte Unterstützung. Die Food and Drug Administration in den USA und das chinesische Center for Drug Evaluation stufen den Wirkstoff als bahnbrechende Therapie ein, teilte das Unternehmen mit.

    Die Einstufung soll die Entwicklung beschleunigen. Sevabertinib richtet sich an Patienten mit HER2 mutiertem nicht kleinzelligem Lungenkarzinom in der Erstlinienbehandlung. Bayer sieht hier einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf. Vorläufige Studiendaten deuten auf deutliche Vorteile gegenüber bestehenden Therapien hin.

    Die Behörden stützen ihre Entscheidungen auf Daten aus der laufenden Phase-I/II-Studie SOHO-01. Untersucht wurde der Wirkstoff bei zuvor unbehandelten Patienten. Der Status könnte den Weg zur Marktzulassung spürbar verkürzen. Für Bayer ist das ein seltenes positives Signal in einem schwierigen Umfeld.

    Kurzer Blick zurück

    Der Optimismus trifft auf eine schwere Vergangenheit. Der Konzern leidet weiter unter den Folgen der Monsanto Übernahme. "Die Monsanto Übernahme hat für Bayer zu einer verlorenen Dekade geführt", sagt Ingo Speich von Deka Investment. Der Milliardenstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat belastete Kurs und Vertrauen.

    Ende 2025 keimte neue Hoffnung. Der Generalanwalt der US Regierung empfahl dem Supreme Court, die Berufung von Bayer anzunehmen. "Die Entscheidung ist ein wichtiger Meilenstein für Bayer auf dem Weg, die Glyphosat Risiken zu reduzieren", sagt Markus Manns von Union Investment. Sollte die Zulassung durch die Environmental Protection Agency Klagen auf Ebene der Bundesstaaten ausschließen, könnten viele Verfahren wegfallen. JPMorgan sieht ein Entlastungspotenzial von rund 5 Milliarden Euro und bis zu 20 Prozent Kursfantasie.

    Die Aktie legte 2025 mehr als 75 Prozent zu. Doch Speich warnt. Anderson habe sich damit nur "Zeit erkauft". Der Börsenwert liegt heute bei rund 37 Milliarden Euro. 2015 waren es noch 120 Milliarden.

    Bayer

    -0,68 %
    +5,67 %
    +13,93 %
    +33,92 %
    +100,58 %
    -22,43 %
    -23,03 %
    -64,90 %
    +166,71 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 38,27EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    Glyphosat, Milliardenklagen und ein neuer Hoffnungsträger aus der Forschung: 2026 wird für Bayer zum alles entscheidenden Jahr.
