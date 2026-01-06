Nach Glyphosat das Comeback? Bayer setzt auf einen neuen Hoffnungsträger

Die Einstufung soll die Entwicklung beschleunigen. Sevabertinib richtet sich an Patienten mit HER2 mutiertem nicht kleinzelligem Lungenkarzinom in der Erstlinienbehandlung. Bayer sieht hier einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf. Vorläufige Studiendaten deuten auf deutliche Vorteile gegenüber bestehenden Therapien hin.

Bayer bekommt Rückenwind aus der Forschung. Das experimentelle Krebsmedikament Sevabertinib erhält gleich doppelte Unterstützung. Die Food and Drug Administration in den USA und das chinesische Center for Drug Evaluation stufen den Wirkstoff als bahnbrechende Therapie ein, teilte das Unternehmen mit.

Die Behörden stützen ihre Entscheidungen auf Daten aus der laufenden Phase-I/II-Studie SOHO-01. Untersucht wurde der Wirkstoff bei zuvor unbehandelten Patienten. Der Status könnte den Weg zur Marktzulassung spürbar verkürzen. Für Bayer ist das ein seltenes positives Signal in einem schwierigen Umfeld.

Kurzer Blick zurück

Der Optimismus trifft auf eine schwere Vergangenheit. Der Konzern leidet weiter unter den Folgen der Monsanto Übernahme. "Die Monsanto Übernahme hat für Bayer zu einer verlorenen Dekade geführt", sagt Ingo Speich von Deka Investment. Der Milliardenstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat belastete Kurs und Vertrauen.

Ende 2025 keimte neue Hoffnung. Der Generalanwalt der US Regierung empfahl dem Supreme Court, die Berufung von Bayer anzunehmen. "Die Entscheidung ist ein wichtiger Meilenstein für Bayer auf dem Weg, die Glyphosat Risiken zu reduzieren", sagt Markus Manns von Union Investment. Sollte die Zulassung durch die Environmental Protection Agency Klagen auf Ebene der Bundesstaaten ausschließen, könnten viele Verfahren wegfallen. JPMorgan sieht ein Entlastungspotenzial von rund 5 Milliarden Euro und bis zu 20 Prozent Kursfantasie.

Die Aktie legte 2025 mehr als 75 Prozent zu. Doch Speich warnt. Anderson habe sich damit nur "Zeit erkauft". Der Börsenwert liegt heute bei rund 37 Milliarden Euro. 2015 waren es noch 120 Milliarden.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

