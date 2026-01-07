    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Mega-Gewinn lockt

    Venezuela-Zock: Glücksritter setzen jetzt auf diese 5 verkannten Öl-Werte!

    Maduro in US-Gewahrsam, Trump setzt Venezuela unter Druck – und Energieaktien explodieren. 3 Ölwerte und 2 Fonds, die jetzt auffallen. Aber Achtung: Politik kann alles drehen. Das sind die Top-Werte der Venezuela-Zocker.

    Foto: Jose Isaac Bula Urrutia/ Eyepix - eyepix via ZUMA Press Wire

    Am 3. Januar 2026 meldeten mehrere internationale Medien: US-Spezialkräfte haben Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro bei einer Operation gefasst und in die USA gebracht. An den Märkten dauerte es nur Stunden, bis Händler das Venezuela-Szenario neu bewerteten: Öl zog an, Energieaktien sprangen.

    Die Story dahinter ist simpel und gefährlich zugleich. Venezuela sitzt auf riesigen Reserven, aber die Industrie ist nach Jahren der Sanktionen, des Investitionsstaus und der Misswirtschaft ein Schatten ihrer selbst. Wenn Washington den Druck lockert und westliche Konzerne zurückkehren, könnte das Angebot mittelfristig steigen – und damit die Preislogik im Ölmarkt drehen. Nur: Das passiert nicht über Nacht.

    Analysten warnen vor dem Schnellschuss: Ein echter Neustart würde Milliardeninvestitionen brauchen und Jahre dauern. Dazu kommt: politischer und juristischer Gegenwind. Genau deshalb reagieren Aktien derzeit stärker auf Schlagzeilen als der Rohstoff selbst.

    Welche Werte könnten in diesem Umfeld am ehesten profitieren?

    Chevron (CVX): Der Konzern ist in Venezuela bereits präsent – und hat somit den kürzesten Weg, falls Lizenzen erweitert und Exporte hochgefahren werden.

    Valero (VLO): Der Raffinerie-Riese kann schweres, schwefelhaltiges Rohöl verarbeiten. Kommt mehr venezolanische Heavy-Crude-Ware Richtung US-Golfküste, könnte das Valero bei den Einkaufspreisen in die Karten spielen.

    ConocoPhillips (COP): Hier geht es weniger um neue Bohrlöcher, als um altes Geld. Im Streit um frühere Enteignungen steht eine Milliardenforderung im Raum – jede politische Wende kann den Druck auf eine Zahlung erhöhen.

    Wer lieber auf den Ölpreis setzt, statt auf Einzelaktien: Der United States Oil Fund (USO) und der gehebelte ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) sind die direkten, aber riskanten Wetten.

    Unterm Strich gilt: Venezuela ist der neue Hebel im Öl-Markt – doch ein Rückschlag kann die Story genauso schnell wieder drehen.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

