Brandenburgs SPD/BSW-Koalition geplatzt
Für Sie zusammengefasst
- Koalition SPD/BSW in Brandenburg zerbrochen.
- Ministerpräsident Woidke nennt fehlende Basis.
- Mehrheit durch Austritt dreier Abgeordneter verloren.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
POTSDAM (dpa-AFX) - Die bundesweit einzige SPD/BSW-Koalition in Brandenburg ist nach mehr als einem Jahr zerbrochen. Die Basis für eine Zusammenarbeit sei nicht mehr gegeben, erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke in Potsdam. Zuvor hatte die Koalition wegen des Austritts dreier BSW-Landtagsabgeordneter ihre Mehrheit verloren./vr/mow/DP/jha
