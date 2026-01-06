BayWa Aktie - Kurs auf Talfahrt - 06.01.2026

Die BayWa Aktie ist bisher um -4,84 % auf 3,2450€ gefallen. Das sind -0,1650 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,92 %, geht es heute bei der BayWa Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

BayWa ist ein führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Agrar, Energie und Bau. Es bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter Agrarprodukte, erneuerbare Energien und Baustoffe. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Unternehmen wie Cargill und ADM. BayWas Alleinstellungsmerkmal ist seine Diversifikation und der Fokus auf erneuerbare Energien.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von BayWa Verluste von -58,28 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BayWa Aktie damit um +27,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +19,26 % gewonnen.

BayWa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +27,12 % 1 Monat +31,07 % 3 Monate -58,28 % 1 Jahr -70,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BayWa Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursprognosen der BayWa-Aktie: Diskussionen über Sanierungsziele (Umsatz 9–10 Mrd., EBITDA ~400 Mio. bis 2028), erwartete Nettoergebnisse (150–200 Mio.) und daraus abgeleitete Kursziele von ~10–20 (bis 40) EUR. Skeptiker verweisen auf historische Gewinne (30–70 Mio.) und halten 150 Mio. für unrealistisch. Weitere Themen: Kapitalerhöhung/Dilution (≈100 Mio Aktien, ev. +50 Mio), Verlustvorträge, Cefetra-Deal zur Liquidität, kurzfristige Ausbruchsversuche sowie Buy-and-hold vs. Trading.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BayWa eingestellt.

Informationen zur BayWa Aktie

Es gibt 100 Mio. BayWa Aktien. Damit ist das Unternehmen 323,07 Mio. € wert.

BayWa Aktie jetzt kaufen?

Ob die BayWa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BayWa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.