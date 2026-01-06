    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    AKTIEN IM FOKUS

    Infineon und STMicro ziehen an - Gute Microchip-Vorgaben

    AKTIEN IM FOKUS - Infineon und STMicro ziehen an - Gute Microchip-Vorgaben
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Positive Signale eines US-Konkurrenten haben dem guten Lauf großer europäischer Chiphersteller am Dienstag nochmals Schwung gegeben. Die Titel von Infineon zogen als Dax -Spitzenreiter um teils mehr als fünf Prozent an und bauten damit ihren Anstieg seit einem Zwischentief kurz vor Weihnachten auf etwa 20 Prozent aus. Oberhalb der 40-Euro-Marke wurden sie auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2021 gehandelt. Zuletzt war das Infineon-Plus dann noch 4,1 Prozent groß. Titel des Wettbewerber STMicroelectronics legten in Paris um 2,8 Prozent zu.

    Händler verwiesen auf Zielsetzungen des konkurrierenden US-Chipherstellers Microchip Technology als Kursstütze. Dessen Aktien wurden im vorbörslichen New Yorker Handel fast vier Prozent höher gehandelt, nachdem der Umsatzausblick auf das dritte Geschäftsquartal in Erwartung einer fundierten Erholung angehoben wurde. Das Unternehmen verwies dabei auf eine verbesserte Auftragslage, die mit starken Auftragseingängen im Dezember einherging.

    Der Experte Harlan Sur von JPMorgan schrieb in einem Kommentar, dass das Dezember-Quartal für Microchip eigentlich ein saisonal schwächeres sei. Das Unternehmen spüre aber eine starke und breit angelegte Bestellbereitschaft seiner Kunden. Er nahm dies zum Anlass, um sein Kursziel auf 85 US-Dollar zu erhöhen.

    Experte Mark Lipacis von Evercore ISI betonte, dass Microchip den Quartalsausblick erst Anfang Dezember erhöht habe und dies nun vier Wochen später schon wieder tue. In Zyklusphasen wie derzeit agiere das Unternehmen für gewöhnlich eher konservativ, um dann die Prognosen im Laufe des Quartals anheben zu können. Er ist davon überzeugt, dass Aktien wie Microchip von einem Nachschubzyklus profitieren werden, der in Kürze an Dynamik gewinnen sollte.

    Im Chipsektor wurde außerdem auf eine Rede des Nvidia -Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser kündigte an, dass die eigene Expertise im Bereich der Künstlichen Intelligenz zeitnah auch verstärkt in das Geschäft mit selbstfahrenden Autos eingebracht werden soll. Zudem wurde von ihm der Produktionsstart des nächsten Chipsystems bekanntgegeben. Die Nvidia-Aktien notierten vorbörslich mit plus 0,6 Prozent./tih/ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,54 % und einem Kurs von 41,55 auf Tradegate (06. Januar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +1,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,93 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +45,38 %/+70,13 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineon-Kursentwicklung und Bewertung: Management betont Expansion ohne KI‑Blasenrisiko; Aktie zeigt starke kurzfristige Performance mit Durchbruch über €40, Anleger sehen Rallye Richtung €80–100; Analysten bestätigen Buy mit Kursziel rund €42; Fundamentales: Umsatzprognose 2026 für KI‑Rechenzentren auf €1,5 Mrd. erhöht; Short‑Interest gilt als sehr gering.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
