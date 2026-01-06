    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Brisante Polymarket-Wette

    Trader kassiert 400.000 US-Dollar nach Maduros Festnahme – das Timing irritiert

    Eine Wette, die als nahezu aussichtslos galt, zahlte sich spektakulär aus. Der Zeitpunkt wirft allerdings unbequeme Fragen auf.

    Brisante Polymarket-Wette - Trader kassiert 400.000 US-Dollar nach Maduros Festnahme – das Timing irritiert
    Foto: Ariana Cubillos - AP

    Die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Streitkräfte am 3. Januar hat auf Prognosemärkten einen spektakulären Gewinner hervorgebracht. Ein anonymer Nutzer der Plattform Polymarket erzielte innerhalb weniger Tage einen Nettogewinn von rund 437.000 US-Dollar, nachdem er frühzeitig auf Maduros Absetzung gewettet hatte.

    Nach übereinstimmenden Medienberichten setzte das Konto kurz vor Jahresende zunächst kleinere Beträge und baute die Positionen rasch aus. Insgesamt investierte der Trader etwas mehr als 30.000 US-Dollar in Kontrakte, die sich auszahlen sollten, falls Maduro bis Ende Januar 2026 sein Amt verlieren würde. Zu diesem Zeitpunkt galten die Chancen als äußerst gering: Polymarket bewertete die Wahrscheinlichkeit einer Festnahme mit lediglich 5,5 Prozent, der Wettbewerber Kalshi kam auf rund 7 Prozent. Entsprechend hoch waren die Quoten – und der spätere Gewinn.

    Brisant ist dabei der zeitliche Ablauf. Das Konto wurde weniger als eine Woche vor der Militäraktion eröffnet und platzierte fast ausschließlich Wetten rund um einen möglichen Machtwechsel in Venezuela sowie ein Eingreifen der USA. Nach Bekanntwerden der Festnahme explodierte der Wert der Positionen. Beobachter stellten daher die Frage, ob der Trader über nicht öffentliche Informationen verfügt haben könnte.

    Auf Prognosemärkten ist der Umgang mit solchen Verdachtsmomenten rechtlich heikel. Zwar verbietet Polymarket laut eigenem Regelwerk ausdrücklich Wetten auf Basis nicht öffentlicher Informationen. Gleichzeitig gilt Insiderhandel in diesem Segment als schwer kontrollierbar. Der Investor Joe Pompliano kommentierte den Fall mit den Worten: "Insiderhandel ist auf Prognosemärkten nicht nur erlaubt, sondern wird sogar gefördert." Polymarket selbst äußerte sich bislang nicht zu dem Vorgang.

    Der Fall reiht sich in eine Serie ähnlicher Vorfälle ein, bei denen Nutzer mit auffällig präzisen Wetten hohe Gewinne erzielten. Erst im Dezember hatten Trader auf Polymarket von der frühzeitigen Veröffentlichung eines neuen OpenAI-Modells profitiert. Auch diese Trades lösten Insider-Vorwürfe aus, ohne dass ein Regelverstoß nachgewiesen wurde.

    Parallel zur politischen Entwicklung reagierten auch die Finanzmärkte. Ölpreise und Energieaktien legten zu, venezolanische Staats- und PDVSA-Anleihen (Anleihen der staatlichen Öl- und Gasunternehmen Venezuelas) sprangen teils um fast 30 Prozent. Der spektakuläre Polymarket-Gewinn dürfte nun den Druck auf Aufsichtsbehörden erhöhen. In Washington kündigten Abgeordnete bereits Initiativen an, um Wetten von Regierungsmitarbeitern auf Prognoseplattformen künftig zu untersagen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Gina Moesing
    Brisante Polymarket-Wette Trader kassiert 400.000 US-Dollar nach Maduros Festnahme – das Timing irritiert Eine Wette, die als nahezu aussichtslos galt, zahlte sich spektakulär aus. Der Zeitpunkt wirft allerdings unbequeme Fragen auf.
