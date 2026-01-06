„DOOGEE AI, Explore to More" Macht Abenteuer in der realen Welt auf der CES 2026 möglich

LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Im Januar dieses Jahres hält die Zukunft der Exploration Einzug. DOOGEE lädt Technikliebhaber, Industriepartner und globale Medien auf die CES 2026 ein, um zu erleben, wie Künstliche Intelligenz (KI) die Art und Weise verändert, wie wir die Welt erkunden mit der neuen Vision: „DOOGEE AI, Explore to More".

Serie V Max: Über Max hinaus

Die V-Max-Serie ist perfekt für lange Outdoor-Touren. Sie hat einen sehr leistungsstarken Akku und eine tolle HD-Kamera. Die neue DOOGEE V Max LR (Laser Ranging) hebt diese Idee auf eine neue Ebene. Es ist nicht nur ein Telefon, sondern ein intelligentes Produktivitätstool.

Anwendung in der realen Welt: Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Ingenieur oder ein Wanderer, der die Entfernung zu einer Klippe oder einer Wand wissen muss. Mit der 40 m Laser-Ranging-Funktion misst das V Max LR mithilfe von KI sofort und genau. Sie benötigen keine zusätzlichen Tools.

Strom und Licht: Es wird von einem riesigen Akku mit 20 500 mAh und 45-W-Schnellladefunktion betrieben, sodass Sie wochenlang ohne Unterbrechung arbeiten können. In der Nacht verwandeln die 1200 LM Dual Camping Lights einen dunklen Campingplatz in einen hellen Arbeitsbereich und machen ihn zu einem echten Partner für 24-Stunden-Erkundungen.

Shield-Serie: Außen und innen widerstandsfähig

DOOGEE S300 Plus: Dies ist das ultimative Tool für die Teamkommunikation. Mit der POC-Funktion (Push-to-Talk) des Walkie Talkies können Sie mit nur einer Taste sofort mit Ihrem Team sprechen, was die Arbeit effizienter macht. Die 200-MP-Hauptkamera fängt jedes Detail Ihres Projekts oder Ihrer Tour klar ein. Es verwendet einen neuen Silizium-Kohlenstoff-Akku mit 11 000 mAh, der für enorme Leistung sorgt, das Handy aber leichter macht.

Intelligente Uhren und Audiogeräte: Freihändige Erkundung

Anywise W1 Pro: Eine robuste Uhr, die Navigationsprobleme löst. Mit Dualband-GPS und Offline-Karten können Sie Ihren Weg auch ohne Telefon genau finden. Sie ist 5ATM wasserdicht und eignet sich daher perfekt zum Kajakfahren oder Schwimmen.

BoneAir Swim: Diese wasserdichten IPX8-Kopfhörer sind für die Sicherheit gemacht. Sie nutzen die Knochenleitung, sodass Sie unter Wasser Musik hören und gleichzeitig die Geräusche um Sie herum wahrnehmen können. Dieses Gleichgewicht sorgt dafür, dass Sie sich sicher fühlen, während Sie das Schwimmen genießen.

Besuchen Sie uns auf der CES 2026

Wir laden alle Besucher, Partner und Medienvertreter ein, uns auf der CES 2026 in Las Vegas zu besuchen. Kommen Sie und sehen Sie, wie DOOGEE KI nutzt, um Ihr Outdoor-Leben zu verbessern.

Datum: 6.–9. Januar 2026

Ort: Las Vegas,

Adresse: LVCC – South Hall 1

DOOGEE Stand-Nr. 32123

