XRP explodiert zweistellig durch massive ETF-Zuflüsse

XRP erlebt zu Beginn des Jahres eine der stärksten Rallyes im Krypto-Markt. Die Kryptowährung sprang am Dienstag zeitweise um mehr als elf Prozent nach oben und näherte sich der Marke von 2,40 US-Dollar. Am Dienstagnachmittag notierte XRP etwas tiefer bei 2,35 US-Dollar. Das entspricht einem Plus von fast zehn Prozent auf 24-Stunden-Sicht und rund 26 Prozent im Wochenvergleich.

Getrieben wurde die Rallye von massiven Kapitalzuflüssen in US-amerikanische Spot-XRP-ETFs. Am Montag flossen laut Marktdaten rund 48 Millionen US-Dollar in diese Produkte. Seit ihrem Start am 13. November haben die Fonds keinen einzigen Tag mit Abflüssen verzeichnet.

Die kumulierten Zuflüsse überschritten damit in weniger als zwei Monaten die Marke von einer Milliarde US-Dollar, einzelne Produkte meldeten ihre höchsten Tagesumsätze seit Auflage.

Angebotsrückgang verstärkt die Bewegung

On-Chain-Daten zeigen zudem, dass die auf Börsen gehaltenen XRP-Bestände auf ein Mehrjahrestief gefallen sind. Weniger Token liegen damit kurzfristig zum Verkauf bereit. In solchen Phasen kann bereits moderate Nachfrage deutliche Kursbewegungen auslösen, da das verfügbare Angebot schneller absorbiert wird.

Der Ausbruch fiel mit einem der stärksten Volumenschübe seit Mitte Dezember zusammen.

Rückenwind aus Washington und vom Gesamtmarkt

Die Rallye baut außerdem auf einer spürbaren Verbesserung der Marktstimmung auf. Bitcoin legte in den vergangenen sieben Tagen um mehr als 6 Prozent zu und notiert nahe 94.000 US-Dollar. Ether gewann rund 8,5 Prozent auf etwa 3.225 US-Dollar.

Der GMCI-30-Index, der die 30 größten Kryptowährungen abbildet, stieg innerhalb einer Woche um mehr als zwölf Prozent. Gleichzeitig hat sich der Crypto-Fear-&-Greed-Index deutlich von den extremen Angstwerten Mitte Dezember erholt und notiert aktuell bei 49 im neutralen Bereich.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



