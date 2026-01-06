ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Ziel für Fuchs SE auf 50 Euro - 'Buy'
- Kursziel Fuchs SE auf 50 Euro gesenkt, "Buy" bleibt.
- Ebit-Schätzungen für 2026 und 2027 reduziert.
- Lars Vom-Cleff war zuvor zu optimistisch.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien der Fuchs SE von 54 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für 2026 und 2027. Er sei bisher etwas zu optimistisch gewesen für den Schmierstoffhersteller./ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 38,02 auf Tradegate (06. Januar 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +0,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,36 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,47 Mrd..
FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +24,67 %/+45,89 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 50 Euro
