Deutsche Bank senkt Ziel für Fuchs SE auf 50 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 38,02 auf Tradegate (06. Januar 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +0,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,36 %.

Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,47 Mrd..

FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +24,67 %/+45,89 % bedeutet.