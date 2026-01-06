    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Info Service Public AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Info Service Public
    Pole Star Global führt den Maritime Transparency Index ein und verwandelt 25 Jahre maritimer Erkenntnisse in sofortige Bewertungen von Schiffs- und Reiserisiken
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    LONDON, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Pole Star Global, ein weltweit führender Anbieter von maritimen Informations- und Regulierungs-Compliance-Lösungen, gab heute die Einführung des Maritime Transparency Index (MTI) bekannt – eines auf maschinellem Lernen basierenden Risikobewertungssystems, das die Einhaltung von Vorschriften im Seeverkehr von Komplexität in Klarheit verwandelt.

    Pole Star Global Logo

    Der MTI weist Schiffen, Fahrten und zugehörigen Beteiligten transparente Bewertungen von 0 (Hard Dark) bis 5 (Transparent) zu und destilliert komplexe Schiffshistorien, Eigentümerstrukturen und Verhaltensanomalien in kreditprüfungsähnliche Ratings, auf die Compliance-Teams, Hafenbehörden und Schiffseigner sofort reagieren können.

    Kreditratings für maritime Risiken

    Ähnlich wie bei Kreditratings in der Finanzbranche bietet MTI eine intuitive Risikobewertung anhand einer Bewertungsskala von 0 bis 5, die Compliance- und Finanzteams sofort verstehen. Der firmeneigene Algorithmus für maschinelles Lernen analysiert vierteljährlich mehr als 40.000 Schiffe – das sind 80 % der aktiven Handelsflotte – und verwandelt das komplexe Schiffsverhalten, die Besitzverhältnisse und die Betriebsgeschichte in einen einzigen, umsetzbaren Datenlayer.

    Das umfassende MTI-Scoring-Modell bewertet das maritime Risiko anhand von drei verschiedenen Transparenzsäulen:

    Schiffsbewertung – Historische und strukturelle Risikoindikatoren, einschließlich Schiffsalter, Eigentümerwechsel, Flaggenwechsel, Sanktionen, Hafenaufenthalte und aufgezeichnete Mängel. Identifizierung von Schiffen mit undurchsichtiger oder risikoreicher Einsatzhistorie.

    Schiffsposition – Analyse von Meldelücken und Spoofing-Aktivitäten, die über ein Netz von Schiffspositionsdaten einschließlich AIS gesammelt werden. Bewertet die Anzahl solcher Ereignisse, die gesamte Lückenzeit, die Anzahl der Spoofing-Ereignisse und andere Verhaltensindikatoren, die für das Verständnis des Schiffsverhaltens während der Fahrt wichtig sind.

    Fahrtbewertung – Verhaltensanomalien wie Hafenanlaufmuster, Zeit im Hafen, Schiff-zu-Schiff-Transfers, langsame Fahrt, unerklärliche Verspätungen und geografische Risikoexposition. Entscheidend für die Aufdeckung verdächtiger Aktivitäten während des Transits.

    Algorithmen des maschinellen Lernens erkennen automatisch Flaggenwechsel, AIS-Manipulationen, heimliche Schiffsaktivitäten, Eigentümerwechsel und betrügerische Schifffahrtspraktiken und liefern rechtzeitig Informationen, wenn sich Schiffe und Verhaltensweisen ändern.

