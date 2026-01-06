Pole Star Global führt den Maritime Transparency Index ein und verwandelt 25 Jahre maritimer Erkenntnisse in sofortige Bewertungen von Schiffs- und Reiserisiken
LONDON, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Pole Star Global, ein weltweit führender Anbieter von maritimen Informations- und Regulierungs-Compliance-Lösungen, gab heute die Einführung des Maritime Transparency Index (MTI) bekannt – eines auf maschinellem Lernen basierenden Risikobewertungssystems, das die Einhaltung von Vorschriften im Seeverkehr von Komplexität in Klarheit verwandelt.
Der MTI weist Schiffen, Fahrten und zugehörigen Beteiligten transparente Bewertungen von 0 (Hard Dark) bis 5 (Transparent) zu und destilliert komplexe Schiffshistorien, Eigentümerstrukturen und Verhaltensanomalien in kreditprüfungsähnliche Ratings, auf die Compliance-Teams, Hafenbehörden und Schiffseigner sofort reagieren können.
Kreditratings für maritime Risiken
Ähnlich wie bei Kreditratings in der Finanzbranche bietet MTI eine intuitive Risikobewertung anhand einer Bewertungsskala von 0 bis 5, die Compliance- und Finanzteams sofort verstehen. Der firmeneigene Algorithmus für maschinelles Lernen analysiert vierteljährlich mehr als 40.000 Schiffe – das sind 80 % der aktiven Handelsflotte – und verwandelt das komplexe Schiffsverhalten, die Besitzverhältnisse und die Betriebsgeschichte in einen einzigen, umsetzbaren Datenlayer.
Das umfassende MTI-Scoring-Modell bewertet das maritime Risiko anhand von drei verschiedenen Transparenzsäulen:
Schiffsbewertung – Historische und strukturelle Risikoindikatoren, einschließlich Schiffsalter, Eigentümerwechsel, Flaggenwechsel, Sanktionen, Hafenaufenthalte und aufgezeichnete Mängel. Identifizierung von Schiffen mit undurchsichtiger oder risikoreicher Einsatzhistorie.
Schiffsposition – Analyse von Meldelücken und Spoofing-Aktivitäten, die über ein Netz von Schiffspositionsdaten einschließlich AIS gesammelt werden. Bewertet die Anzahl solcher Ereignisse, die gesamte Lückenzeit, die Anzahl der Spoofing-Ereignisse und andere Verhaltensindikatoren, die für das Verständnis des Schiffsverhaltens während der Fahrt wichtig sind.
Fahrtbewertung – Verhaltensanomalien wie Hafenanlaufmuster, Zeit im Hafen, Schiff-zu-Schiff-Transfers, langsame Fahrt, unerklärliche Verspätungen und geografische Risikoexposition. Entscheidend für die Aufdeckung verdächtiger Aktivitäten während des Transits.
Algorithmen des maschinellen Lernens erkennen automatisch Flaggenwechsel, AIS-Manipulationen, heimliche Schiffsaktivitäten, Eigentümerwechsel und betrügerische Schifffahrtspraktiken und liefern rechtzeitig Informationen, wenn sich Schiffe und Verhaltensweisen ändern.